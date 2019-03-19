حازم إمام: ضيق الوقت سبب اختيار قميص المنتخب الجديد.. "واتعمل علينا حفلة"

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

حازم إمام

أفصح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس اختيار تصميم قميص منتخب مصر للفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد كرة القدم عن قميص منتخب مصر الذي سيظهر به في التوقف الدولي الحالي خلال مباراتي نيجيريا والنيجر، ثم في بطولة الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

المنتخب لـ في الجول: إصابة عامر من النوع القوي للغاية.. بنسبة كبيرة لنا يتواجد معنا إصابة عامر عامر في مران منتخب مصر عامر حسين لـ في الجول: تحديد موعد نهاية الدوري وكأس مصر بعد دور الـ8 في بطولات إفريقيا فاروق جعفر يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم: يتبدلون مثل محطات "الأتوبيس"

وأثار الإعلان عن قميص المنتخب الجديد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حازم إمام عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة تعاقد مع شركة بوما للملابس الرياضية قبل شهرين فقط وهذا وقت ضيق للغاية لتصميم قميص جديد للمنتخب".

وأضاف "لذلك كان ضيق الوقت سببا في اختيار أحد التصميمات الجاهزة لاختيار قميص جميع المنتخبات المصرية الأول والأوليمبي والشباب".

وأوضح "ولكن في العام الجديد سيكون هناك متسع من الوقت لاختيار تصميم جديد لقميص المنتخب مثلما تفعل جميع المنتخبات".

وأكد حازم إمام "كان يجب قبل الإعلان عن التصميم الجديد لقميص المنتخب أن نوضح كل هذه الكواليس حتى تتقبل الجماهير القميص الجديد، ولكننا نريد دائما أن نسجل أهدافا في شباكنا".

وأتم مازاحا "بعد الإعلان عن تصميم القميص (اتعمل علينا حفلة) على جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

اقرأ أيضا:

إلى صلاح.. معد نفسي وهداف أرسنال والملك المصري يتحدثون عن كيفية إنهاء الصيام التهديفي

فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

"الحوت" ساسي.. معشوق جماهير الزمالك الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

هل يتم إيقافه؟ يويفا يتهم رونالدو بسوء السلوك بسبب احتفاله

6 أسئلة وإجابات عن منافسي الزمالك المحتملين.. من المواجه الأسهل للأبيض؟

منتخب مصر حازم إمام

نرشح لكم

أخر الأخبار

المدرب العام للمنتخب لصلاح: لا تفكر في الأهداف.. ليست مسطرة لقياس مستواك ساعة | المحترفون
هاني رمزي: قميص المنتخب؟ اللاعبون لم يشتكوا.. الأهم الفوز بكأس الأمم ساعة | مصر
"رد فعل رائع".. ناجي يكشف الطريقة التي أصيب بها عامر في تدريب المنتخب ساعة | منتخب مصر
المنتخب: استبعاد رمضان صبحي لأسباب غير فنية؟ كلام لا يستحق الرد عليه ساعة | مصر
عضو اتحاد الكرة: تصميم قميص المنتخب يبدو عنيفا.. ولكن هذا سبب اختياره ساعة | منتخب مصر
فرانس فوتبول تختار أفضل 50 مدربا في التاريخ.. مفاجآت بالجملة ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية.. موعد القرعة وماذا ينتظر الزمالك

قد ينال إعجابك