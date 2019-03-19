حازم إمام: ضيق الوقت سبب اختيار قميص المنتخب الجديد.. "واتعمل علينا حفلة"

أفصح حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن كواليس اختيار تصميم قميص منتخب مصر للفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد كرة القدم عن قميص منتخب مصر الذي سيظهر به في التوقف الدولي الحالي خلال مباراتي نيجيريا والنيجر، ثم في بطولة الأمم الإفريقية 2019. (طالع التفاصيل)

وأثار الإعلان عن قميص المنتخب الجديد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حازم إمام عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة تعاقد مع شركة بوما للملابس الرياضية قبل شهرين فقط وهذا وقت ضيق للغاية لتصميم قميص جديد للمنتخب".

وأضاف "لذلك كان ضيق الوقت سببا في اختيار أحد التصميمات الجاهزة لاختيار قميص جميع المنتخبات المصرية الأول والأوليمبي والشباب".

وأوضح "ولكن في العام الجديد سيكون هناك متسع من الوقت لاختيار تصميم جديد لقميص المنتخب مثلما تفعل جميع المنتخبات".

وأكد حازم إمام "كان يجب قبل الإعلان عن التصميم الجديد لقميص المنتخب أن نوضح كل هذه الكواليس حتى تتقبل الجماهير القميص الجديد، ولكننا نريد دائما أن نسجل أهدافا في شباكنا".

وأتم مازاحا "بعد الإعلان عن تصميم القميص (اتعمل علينا حفلة) على جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

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