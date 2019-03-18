المنافسة تشتعل.. تقرير: سان جيرمان يقدم عرضا لـ دي ليخت أكبر من برشلونة ويوفنتوس

الإثنين، 18 مارس 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

دي ليخت - أياكس

لأنه جوهرة هولندية منتظرة، المنافسة أصبحت مشتعلة للغاية لضمه. هنا نتحدث عن مدافع أياكس الهولندي، ماتيس دي ليخت.

موقع توتو سبورت الإيطالي كشفت في وقت سابق استعداد فابيو باتريكي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس للسفر لـ أمستردام، لبدء المفاوضات مع أياكس لضم دي ليخت، ولكن باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام تماما.

فرانسيس أجيلار الصحفي الإسباني في صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية كشف، وفقا لمصادر مقربة من مُحيط مينو رايولا وكيل دي ليخت، أن "باريس سان جيرمان قدم عرضا لـ أياكس لضم دي ليخت يفوق ما قدمه برشلونة ويوفنتوس أيضا".

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الأمر الآن أصبح في يد دي ليخت صاحب الـ 19 عاما.

دي ليخت يُفضل الانتقال لـ برشلونة على غرار فرينكي دي يونج، بدلا من الانتقال لـ يوفنتوس أو باريس سان جيرمان، ولكن الأمر سيتوقف على مصير الفرنسي صامويل أومتيتي.

برشلونة قد يُفكر في العروض المقدمة لمدافعه أومتيتي، قبل أن يتحرك بشكل رسمي لضم دي ليخت، ولكن "إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة لا يرغب في التخلي عن أومتيتي، ويريد تواجد 4 مدافعين في فريقه"، وفقا للصحيفة الإسبانية.

عقد دي ليخت يمتد مع أياكس حتى 2021 والأقرب في الوقت الحالي رحيل قائد الفريق الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب دي ليخت هذا الموسم 41 مباراة مع أياكس، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

وبكل تأكيد كان أصغر لاعب في العالم يصل لـ 100 مباراة مع فريقه، أياكس.. هو المستقبل، فمن يظفر به؟

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