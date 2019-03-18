المنافسة تشتعل.. تقرير: سان جيرمان يقدم عرضا لـ دي ليخت أكبر من برشلونة ويوفنتوس

لأنه جوهرة هولندية منتظرة، المنافسة أصبحت مشتعلة للغاية لضمه. هنا نتحدث عن مدافع أياكس الهولندي، ماتيس دي ليخت.

موقع توتو سبورت الإيطالي كشفت في وقت سابق استعداد فابيو باتريكي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس للسفر لـ أمستردام، لبدء المفاوضات مع أياكس لضم دي ليخت، ولكن باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام تماما.

فرانسيس أجيلار الصحفي الإسباني في صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية كشف، وفقا لمصادر مقربة من مُحيط مينو رايولا وكيل دي ليخت، أن "باريس سان جيرمان قدم عرضا لـ أياكس لضم دي ليخت يفوق ما قدمه برشلونة ويوفنتوس أيضا".

الأمر الآن أصبح في يد دي ليخت صاحب الـ 19 عاما.

Según fuentes el entorno de Mino Raiola, información confirmada por Calciomercato, el PSG ha presentado al Ajax una gran oferta económica por Matthijs de Ligt que supera ampliamente a la del Barça y Juventus. Ahora ,le toca decidir al jugador que aseguran quire ir al Barça. — Francesc Aguilar (@MDpor_elmundo) March 18, 2019

دي ليخت يُفضل الانتقال لـ برشلونة على غرار فرينكي دي يونج، بدلا من الانتقال لـ يوفنتوس أو باريس سان جيرمان، ولكن الأمر سيتوقف على مصير الفرنسي صامويل أومتيتي.

برشلونة قد يُفكر في العروض المقدمة لمدافعه أومتيتي، قبل أن يتحرك بشكل رسمي لضم دي ليخت، ولكن "إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة لا يرغب في التخلي عن أومتيتي، ويريد تواجد 4 مدافعين في فريقه"، وفقا للصحيفة الإسبانية.

عقد دي ليخت يمتد مع أياكس حتى 2021 والأقرب في الوقت الحالي رحيل قائد الفريق الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب دي ليخت هذا الموسم 41 مباراة مع أياكس، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

وبكل تأكيد كان أصغر لاعب في العالم يصل لـ 100 مباراة مع فريقه، أياكس.. هو المستقبل، فمن يظفر به؟

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