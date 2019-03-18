هل يتم إيقافه؟ يويفا يتهم رونالدو بسوء السلوك بسبب احتفاله

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كريستيانو رونالدو بسبب سوء السلوك لطريقة احتفاله بفوز يوفنتوس على أتليتكو مدريد.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان رونالدو قد قاد يوفنتوس وسجل ثلاثة أهداف في الفوز على أتليتكو مدريد لتعويض خسارة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين نظيفين في إسبانيا.

واحتفل رونالدو بطريقة مماثلة لاحتفال دييجو سيميوني في مباراة الذهاب والذي اعتبره الاتحاد الأوروبي سلوك غير لائق.

ومن المقرر أن يحقق "يويفا" في الأمر قبل توقيع العقوبة المناسبة على لاعب يوفنتوس.

ويلعب يوفنتوس أمام أياكس أمستردام في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان قد تم تغريم دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بسبب احتفاله في لقاء الذهاب بـ 20 ألف يورو.

وأشارت بعض التكهنات الإعلامية إلى احتمالية إيقاف رونالدو لمباراة وعدم الاكتفاء بالعقوبة المالية حتى لا يتكرر الاحتفال في مباريات أخرى.

وعلى جانب آخر تشير توقعات أخرى بالاكتفاء بعقوبة اللاعب ماليا خلال الأيام المقبلة.

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