"الحوت" ساسي.. معشوق جماهير الزمالك الذي لا يمكن قياسه بالأرقام

"خيالي، ناكر للذات، لديه حدس عال"

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

هذه فقط مميزات رجل الحوت، قد لا يؤمن الكثير بالأبراج وقد يؤمن العديد بها، ولكن الكلمات أعلاه تصف مايسترو الزمالك فرجاني ساسي الذي يكمل اليوم عامه الـ27.

ساسي نجح في وقت قصير في احتلال مكانة مميزة في قلوب جمهور الزمالك، بل وأصبح الاسم المؤشر لجيل الزمالك الحالي.

"فرجاني ساسي لاعب دولي في منتخب تونس ويمتلك خبرة كبيرة سيكون مهما بالنسبة لنا، لعب في فرنسا والسعودية والآن لديه خطوة جديدة في مصر مع الزمالك وهي خطوة مهمة في مسيرته، من المبكر الحكم عليه في الملعب لأنه لم يتدرب كثيرا معنا، ولكنني أتحدث عن شخصيته".

كان هذا رأي كريستيان جروس في صفقة الزمالك الجديدة القادمة من النصر السعودي، قبل أن يشاهده في مران واحد حتى.

ساسي من اللاعبين الذين يظلمهم التقييم الرقمي، ساهم رقميا بالتسجيل والصناعة هذا الموسم، لكن أهم مميزات ساسي لا يمكن قياسها بالأرقام.

مثلا، نسبة دقة تمريرات ساسي مع الزمالك في الدوري 81%، ولم يصنع سوى 4 أهداف، لكن هل هذه وحدة القياس السليمة لما يقدمه ساسي للأبيض؟

"رجل برج الحوت يفضل الوجود في مكان يخرج فيه طاقته الإبداعية"

ربما أهم ما يقدمه ساسي للزمالك هو حل المشاكل المستعصية في وسط الملعب، سلاسة نقل الهجمة والمرور بين لاعبين وأحيانا ثلاثة بتمريرة قصيرة أو مراوغة ماكرة أو تحرك يساعد زملائه على عدم ضياع الكرة منهم.

التمريرة القصيرة في وسط الملعب تحتسب إحصائيا بتمريرة واحدة ضمن عشرات التمريرات يقوم بها كل لاعب داخل الملعب، لكن تمريرات ساسي في معظمها تكون مفيدة بل وتمنح الزمالك أفضلية داخل الميدان.

مسيرة ساسي قبل الزمالك كانت مظفرة بالبطولات، 3 ألقاب لحساب الدوري التونسي ولقب لكأس تونس والكونفدرالية الإفريقية رفقة الترجي والصفاقسي، ولكنه وجد نفسه قائدا للزمالك، يتحدث عن شخصية الفريق ويخاطب الجماهير ويعدهم بالفوز، يحمي روح الفريق مثلما حدث ضد النجوم حينما منع أيمن حفني من الذهاب إلى كريستيان جروس عند احتفاله بهدف الفوز، أمور أيضا لا تقاس بالأرقام، مثلها مثل قيامه بمنح مكافأة لناشئي الفريق بعد الفوز على الأهلي.

ما يمكن قياسه بالأرقام ربما، هو عدم خسارة الزمالك لأي مباراة محلية بدأ فيها فرجاني ساسي.

حوت حقيقي في وسط ملعب الزمالك، يحصل للزمالك على الكرة بمعدل 15 مرة في المباراة الواحدة، ولا يخسرها سوى 3 مرات في المباراة، وعندما تكون الكرة في قدمه يكون الخصم – وجمهور الزمالك – في حالة ترقب لما سيفعله.

هكذا استفاد الزمالك من ساسي، ولكن كيف استفاد ساسي من الزمالك؟

وبدأ ساسي مشواره الكروي في ناشئي الترجي التونسي، لكنه لم يستمر هناك لينضم للصفاقسي في 2011.

ومع الصفاقسي لعب ساسي 100 مباراة سجل فيهم 9 أهداف وصنع 7.

بعد 4 سنوات مع الصفاقسي، خرج ساسي إلى فرنسا وبالتحديد إلى ميتز الفرنسي.

وفي 40 مباراة في فرنسا، سجل هدفا وصنع هدفين قبل أن يعجل هبوط ميتز برجوعه إلى تونس ولكن عبر نادي الطفولة، الترجي.

عامان مع الترجي قدم فيهما ساسي أداء كبيرا، مسجلا 9 أهداف وصانعا 5، قبل أن يرحل إلى النصر السعودي في يناير من هذا العام مقابل 2 مليون يورو.

ومع منتخب تونس سجل ساسي 4 أهداف في 44 مباراة، آخرهم هدف العرب الأول في مونديال 2018 من ركلة جزاء ضد إنجلترا.

لا يمكن انتقاد مسيرة ساسي بأي شكل من الأشكال، ولكنه وجد في الزمالك المكان المناسب للتعبير عن نفسه والحصول على مكانة القيادة والشعور بالحب كبير من الجمهور، فريق يتمحور حوله ويمني النفس ببقائه لأطول فترة ممكنة، أمور يبحث عنها رجل الحوت مثل التقدير والتشجيع والتعبير الدائم عن الحب.

كل عام ومايسترو الزمالك بخير..

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