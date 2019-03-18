فرصة ليفربول أفضل من سيتي؟ تعرف على المباريات المتبقية لكلاهما في صراع اللقب

من المؤكد أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

والصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة برصيد 76 نقطة، مقابل 74 لملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

7 جولات متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين صاحبي أقوى هجوم في الدوري، سيتي (79 هدفا)، ليفربول (70 هدفا).

ليفربول أمامه سبع مباريات، بينهم 4 على ملعبه أنفيلد، 2 منهم ضد توتنام وتشيلسي، لكنه سيكون مدعوما بجماهيره التي تفتقد لرؤية لقب الدوري الإنجليزي منذ 29 عاما.

ويلعب ليفربول 3 مباريات خارج ملعبه، ضد ساوثامبتون وكارديف سيتي ونيوكاسل يونايتد، والفرق الثلاثة تتواجد في النصف الأخير من الجدول.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

الجولة 32: توتنام على أنفيلد

الجولة 33: ساوثامبتون خارج أنفيلد

الجولة 34: تشيلسي على أنفيلد

الجولة 35: كارديف سيتي خارج أنفيلد

الجولة 36: هدرسفيلد تاون على أنفيلد

الجولة 37: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد

الجولة 38: وولفرهامبتون على أنفيلد

بينما يخوض سيتي حامل لقب الدوري مباريات عديدة في الشهرين الأخيرين من الموسم بسبب استمرار منافسته في كأس إنجلترا، بجانب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

على صعيد الدوري، سيلعب سيتي 8 مباريات، بينهم 5 خارج ملعبه، أصعبهم ستكون ضد جاره مانشستر يونايتد، والمباريات الباقية ستكون ضد فرق المؤخرة.

3 مباريات سيلعبها سيتي داخل ملعب الاتحاد، ستكون أمام كارديف سيتي الذي يحارب على النجاة من الهبوط، وتوتنام الذي يصارع على بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا، وليستر سيتي الذي يملك فرصة اقتناص المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي.

وتأتي مباريات سيتي على النحو التالي:-

الجولة 32: فولام خارج ملعب الاتحاد

الجولة 33: كارديف سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 34: كريستال بالاس خارج ملعب الاتحاد

الجولة 35: توتنام على ملعب الاتحاد

مؤجلة من الجولة 31: مانشستر يونايتد خارج ملعب الاتحاد

الجولة 36: بيرنلي خارج ملعب الاتحاد

الجولة 37: ليستر سيتي على ملعب الاتحاد

الجولة 38: برايتون خارج ملعب الاتحاد

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