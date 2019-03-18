سباليتي يتجاهل سؤالا عن إيكاردي ويُصرح: وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطاء الكثير لنا

امتدح لوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر مهاجمه الشاب لاوتارو مارتينيز وذلك بعد الفوز في الدربي على ميلان.

إنتر انتصر على ميلان بثلاثية مقابل هدفين في دربي ناري ضمن الجولة الـ 28 في الدوري الإيطالي. (طالع التفاصيل)

دربي شهد تألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب الـ 21 عاما الذي يعوض ماورو إيكاردي في خط هجوم الأفاعي، ونجح في التسجيل والصناعة.

السؤال الأول بعد الدربي لـ سباليتي كان عن إيكاردي من مراسل سكاي سبورت الإيطالية، ولكن مدرب إنتر تجاهل السؤال تماما حسبما كتبت صحيفة فوتبول إيطاليا، ليتحدث عن بقية لاعبي الفريق.

وقال سباليتي: "علينا أن نقول يا له من عمل رائع لـ لاوتارو في ركلة الجزاء ويا لها من انطلاقة من بيريسيتيش. علينا أن نقول للجميع، أحسنتم".

وأضاف "أحسنتم، أحسنتم، أحسنتم. الجميع كان رائعا في الدربي وكذلك الجماهير كانت خلف الفريق في الأوقات الصعبة. شكرا للجميع".

وواصل "لاوتارو رائع وحماسي ومُفيد من الجانب التكتيكي. كل ما عليك فعله أن تنظر لعينه وتخبره بأنه يقدر على فعل كل شيء".

وتابع "وجدنا مهاجما شابا يمكنه إعطائنا كل شيء".

لاوتارو صاحب الـ 21 عاما لعب أساسيا في آخر 5 مباريات لـ إنتر في الدوري، وتحديدا منذ أزمة القائد إيكاردي.

آخر 6 مباريات لـ لاوتارو مع إنتر في الدوري نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في الصيف الماضي قادما من راسينج الأرجنتيني، وخلال مشاركته في 29 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع هدفين.

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