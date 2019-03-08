"يوم حاسم وهام".. تقرير: وكيلة إيكاردي تجتمع مع إدارة إنتر

أزمة ماورو إيكاردي مع ناديه إنتر قد تكون في طريقها للحل، واجتماع هام وحاسم من وكيلته وزوجته واندا نارا مع إدارة النيراتزوري يحدد مسار الأمور.

إدارة الأفاعي قررت سحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني مع استبعاده من المشاركة في المباريات قبل ما يقرب شهر بعد خلافات مع وكيلته حول عقد التجديد.

وصحيفة كالتشيو ميركاتو قالت إن اليوم الجمعة قد يكون يوما حاسما وهاما فيما يتعلق بمستقبل ماورو إذ سيُعقد اجتماعا بين زوجته واندا وممثلي الأفاعي.

ومن المتوقع أن يحضر فيه بيبي ماروتا مدير النادي وبييرو أوسيليو المدير الرياضي بالإضافة إلى المحامي باولو نيكوليتي الذي يمثل اللاعب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الحصري إلى رغبة كلا من ماروتا وأوسيليو في التوصل لحل سلمي خلال المفاوضات من أجل إنهاء أزمة صاحب الـ23 عاما وعودته للمشاركة تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي.

كالتشيو ميركاتو ذكرت أيضا أنه رغم أهمية تلك الجلسة والتي قد تحدد مسار اللاعب بشكل كبير إلا أنها قد تكون غير نهائية، وقد تشهد الأيام المقبلة جلسات أخرى.

كيف بدأت الأزمة.. وتداعياتها

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا. والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فُعد ذلك مثالا سيئا حسبما وصف موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

وإيكاردي رد لأول مرة عندما أصدر بيانا يوم 28 فبراير، في ظل استمرار استبعاده من قائمة فريقه، وقال فيه "تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة" (طالع التفاصيل).

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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