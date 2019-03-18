الزمالك: من الصعب مشاركة بوطيب أمام المقاولون العرب

يجد مسؤولو الزمالك صعوبة حتى الآن في الوصول لاتفاق مع مسؤولي الاتحاد المغربي بخصوص الإبقاء على خالد بوطيب حتى موعد لقاء المقاولون العرب.

وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن موقف بوطيب من لقاء المقاولون العرب قائلا: "حدثت بعض الاتصالات مع الاتحاد المغربي، ولم نحصل على أي رد نهائي حتى اللحظة".

وأضاف في تصريحاته مع قناة المحور "أعتقد أن الأمور ستكون صعبة".

وواصل "من الصعب تواجد بوطيب أمام المقاولون العرب، لأن منتخب المغرب لديه مباريات هامة ويرغب في تواجد مهاجمه الأساسي مع المنتخب منذ البداية".

وأردف "لم نحصل على رد نهائي حتى الآن ولكن من الصعب أن نحصل على استثناء من الاتحاد المغربي بخصوص بوطيب مثلما فعلنا مع فرجاني ساسي".

خالد بوطيب تواجد في قائمة منتخب المغرب استعدادا لمواجهة منتخبي مالاوي والأرجنتين.

المران الأول لمنتخب المغرب سيكون في الـ 18 من شهر مارس، أي بعد لقاء الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري مباشرة وقبل مواجهة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب في الدوري في الـ 20 من شهر مارس.

أما المنتخب المغربي، فيستعد لمواجهة منتخب مالاوي في الـ 22 من شهر مارس الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ونجح مسؤولو الزمالك في وقت سابق من الوصول لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، بخصوص استمرار فرجاني ساسي حتى لقاء المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

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