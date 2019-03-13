خاص خبر في الجول – الزمالك يتلقى موافقة لمشاركة ساسي أمام المقاولون

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 23:16

كتب : أحمد شوقي

هدف فرجاني ساسي للزمالك في جور ماهيا

أخبار سعيدة لجماهير الزمالك. فرجاني ساسي اقترب جدا لأن يكون متاحا أمام المقاولون العرب.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، بأن الفريق الأبيض تلقى بالفعل موافقة من الاتحاد التونسي لكرة القدم لتواجد فرجاني ساسي أمام المقاولون العرب.

وحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن رئيس نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة أجريا اتصالات مكثفة مع مسؤولي الاتحاد التونسي في الساعات الماضية، أسفرت عن الموافقة لاستمرار ساسي مع الفريق بالفعل.

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وسيشارك فرجاني ساسي مع الزمالك أمام المقاولون العرب، ثم ينضم إلى معسكر المنتخب التونسي بعد ذلك.

وجاءت موافقة الاتحاد التونسي نظرا لأن مباراة إي سواتيني ليست مهمة بعدما ضمن المنتخب التونسي تأهله إلى أمم إفريقيا، على أن يشارك بعدها أمام الجزائر في المباراة الودية.

كان المنتخب التونسي قد استدعى فرجاني ساسي لمباراتي إي سواتيني والجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

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