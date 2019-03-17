رأسية قمر في +94 تجبر الحدود على التعادل مع الاتحاد في دربي الإسكندرية

الأحد، 17 مارس 2019 - 20:21

كتب : FilGoal

خالد قمر - خالد الغندور - الزمالك - الاتحاد

رفض الاتحاد السكندري الهزيمة، وخرج متعادلا أمام ضيفه حرس الحدود 1-1 في استاد برج العرب، بالجولة 23 من الدوري المصري.

النيجيري إدو موسيس سجّل هدف الحدود، قبل أن يدرك خالد قمر التعادل للاتحاد في الثواني الأخيرة من المباراة.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، أما الحدود فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

أخبار متعلقة

المهمة الإفريقية تمت بنجاح.. الزمالك يعود من الجزائر بتعادل مع حسين داي ويتأهل متصدرا قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يترصد برايتون.. وواتفورد في مواجهة الذئاب في سيناريو مجنون.. برايتون يقلب المباراة على ميلوال ويتأهل للمربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد انتهاء الإيقاف.. وردة يشارك كبديل ويفشل في الانتقام من جماهير أيك أثينا

هدف موسيس جاء في الدقيقة 60، بينما أدرك قمر التعادل بضربة رأسية مميزة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لتكون هذه المباراة هي السابعة على التوالي التي يفشل فيها الحدود في تحقيق الفوز، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 14 يناير في مواجهة الداخلية.

حرس الحدود الاتحاد السكندري الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: ليندلوف رفض الانضمام لمنتخب السويد بسبب عدم استدعاء صديقه 10 دقيقة | أوروبا
كلوب يكشف سبب تسديد ميلنر لركلة الترجيح وليس صلاح 16 دقيقة | أوروبا
كوكا يروي لـ في الجول كواليس أحداث الشغب وإلغاء كلاسيكو اليونان في حضوره 22 دقيقة | المحترفون
مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لرفع عقوبة أحداد وكهربا 25 دقيقة | إفريقيا
كلوب يتحدث عن أزمة صلاح: يعاني مثل أي مهاجم.. يحتاج فترة التوقف وهذه حياتنا 31 دقيقة | المحترفون
تشيزني يفضح زملائه.. ويلشير المخمور وروسيسكي البخيل وفان بيرسي المتكبِر ووالدة بيليرين 39 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 3 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك" 4 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة

قد ينال إعجابك