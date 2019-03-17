رأسية قمر في +94 تجبر الحدود على التعادل مع الاتحاد في دربي الإسكندرية

رفض الاتحاد السكندري الهزيمة، وخرج متعادلا أمام ضيفه حرس الحدود 1-1 في استاد برج العرب، بالجولة 23 من الدوري المصري.

النيجيري إدو موسيس سجّل هدف الحدود، قبل أن يدرك خالد قمر التعادل للاتحاد في الثواني الأخيرة من المباراة.

ليرفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، أما الحدود فقد رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.

هدف موسيس جاء في الدقيقة 60، بينما أدرك قمر التعادل بضربة رأسية مميزة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

لتكون هذه المباراة هي السابعة على التوالي التي يفشل فيها الحدود في تحقيق الفوز، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 14 يناير في مواجهة الداخلية.