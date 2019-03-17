هيثم فاروق: أؤكد مرة أخرى.. الدوري أهم لـ الزمالك من الكونفدرالية

لا يزال هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق على أهمية بطولة الدوري للقلعة البيضاء أكثر من الكونفدرالية رغم التأهل لربع نهائي البطولة.

وتأهل الزمالك لربع نهائي بطولة الكونفدرالية بعدما تصدر مجموعته بالتعادل السلبي مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وقال هيثم فاروق عقب المباراة في الاستديو التحليلي: "أؤكد مرة أخرى أن بطولة الدوري أهم للزمالك من الكونفدرالية، وإذا سألت أي شخص من الجماهير سيوافقني الرأي".

وأوضح "الزمالك الآن يمتلك قائمة من اللاعبين يستطيع بها المنافسة على الدوري والكأس والكونفدرالية، ومجلس الإدارة يوفر كل الإمكانيات للفريق من أجل الاستمرار في النتائج الجيدة".

وشرح هيثم فاروق "رحلة الزمالك في الذهاب والعودة إلى الجزائر بطائرة خاصة، وهذه الطائرة وفرها مجلس الإدارة من أجل مباراة الدوري ضد المقاولون وليس بسبب مواجهة نصر حسين داي، لأن الجهاز الفني يريد تجنب إرهاق اللاعبين قبل اللقاء الهام في الدوري".

وانتقل للحديث عن تفاصيل مباراة نصر حسين داي قائلا: "الحكم لم يكن جيدا وفي الكثير من الأوقات كان يؤثر على أداء الزمالك".

وأكمل "محمود الونش قدم أداء مميز للغاية وفاز بكل الكرات المشتركة الهوائية والأرضية وكان نجم المباراة من الزمالك".

واستمر في حديثه "ما يوضح أن إمكانيات وقدرات لاعبي الزمالك عالية هي أن الفريق كان يحتل المركز الأخير في المجموعة بعد الجولة الثالثة، ولكنه أنهى دور المجموعات في الصدارة".

وأتم تصريحاته "إدارة الزمالك وفرت كل الإمكانيات للفريق والجهاز الفني أصبح يمتلك أكثر من لاعب مميز في كل خط وهذا ما يجعل بمقدور الأبيض المنافسة على كل البطولات هذا الموسم".

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