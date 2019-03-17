بالفيديو – ميلنر ينقذ أليسون وفان دايك.. ليفربول يهرب من فخ فولام بمشاركة صلاح

نجح ليفربول في الهروب من فخ فولام بالثلاث نقاط بعدما فاز على أصحاب الأرض بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر نقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

محترفنا المصري محمد صلاح شارك أساسيا وخرج في الدقيقة 92.

وأهدر محمد صلاح هدفا محققا في الدقيقة 87 بعد تمريرة متقنة من ماني.

ماني استغل لعبة ثنائية ولا أروع مع فيرمينيو ليضع ليفربول في المقدمة بعد مرور 25 دقيقة هادئة بين الفريقين.

ورفع الدولي السنغالي رصيده من الأهداف إلى 20 هدفا وهو الرصيد الذي يملكه زميله المصري، كأفضل هدافي الريدز هذا الموسم.

الهدف هو رقم 11 لماني في المباريات الـ11 الأخيرة بكل المسابقات.

وأصبح ماني ثاني هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا مثل صلاح وهاري كين وبيير إيمريك أوباميانج، بينما يتصدر سيرجيو أجويرو هدافي المسابقة بـ18 هدفا.

ويملك النجم الأسمر 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا مثل صلاح.

وعلى الرغم من السيطرة الكاملة لليفربول على مجريات المباراة ولكن الأمور اختلفت نوعا ما في الشوط الثاني وتحديدا منذ الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 73 استغل بابل خطأ قاتل من أليسون حارس ليفربول في التعامل مع كرة فان دايك العائدة بالرأس، ليجدها بابل أمام المرمى الخال من مرماه تماما ويهز الشباك.

الأمور أصبحت أصعب على ليفربول قبل أن يُسدد صلاح وتسقط الكرة من يد حارس فولام، ويتدخل على ماني ويحتسب الحكم ركلة جزاء.

ونجح ميلنر في تحويل الركلة بنجاح لينصر ليفربول على فولام قبل التوقف الدولي.