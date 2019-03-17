قرعة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي - سيتي يترصد برايتون.. وواتفورد في مواجهة الذئاب

تجنَب ولفرهامبتون وواتفورد الصدام مع مانشستر سيتي، في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

قرعة الدور نصف النهائي للمسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم، أسفرت عن مواجهة واتفورد وولفرهامبتون واندررز في نصف النهائي الأول، فيما يتواجه مانشستر سيتي وبرايتون هوف ألبيون نصف النهائي الثاني.

وتُقام المباراتان على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن يومي 6 و7 أبريل المقبل، فيما يقام النهائي على نفس الملعب يوم 18 مايو.

مانشستر سيتي وصل إلى هذا الدور مستفيدا من فوزه المجنون على سوانزي سيتي يوم أمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللحظات الأخيرة.

بينما أطاح ولفرهامبتون بـ مانشستر يونايتد من المسابقة في ربع النهائي بالفوز عليه 2-1 على ملعب مولينو.

أما واتفورد، فتفوّق على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد، وكان أول الواصلين للمربع الذهبي.

فيما يرجع المقعد الأخير لـ برايتون هوف ألبيون الذي عوّق تأخره بهدفين نظيفين أمام ميلوال في الثواني الأخيرة، قبل أن يخطف بطاقة العبور بركلات الجزاء الترجيحية.

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