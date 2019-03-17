ساري: لدينا مشكلة ذهنية.. من الصعب أن أشرح لكم ما حدث ضد إيفرتون

أنهى المباراة ليتجه لغرف خلع الملابس ثم لقاعة المؤتمر الصحفي. جلس على مقعده، والكل انتظر تفسيرا لما حدث ولكنه قال "من الصعب أن أشرح لكم ما حدث".. هذا ما فعله ماوريسيو ساري.

تشيلسي سقط في فخ الهزيمة أمام إيفرتون بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. سقوط أشعل تماما المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

هل الخسارة بسبب مشكلة ذهنية مرة أخرى للاعبي تشيلسي؟ يُجيب ساري: "أعتقد أن الأمر واضح أمام الجميع. لعبنا أفضل 45 دقيقة لنا في الموسم، في الشوط الأول، ثم توقفنا تماما في الشوط الثاني. توقفنا بلا سبب".

وأضاف حلال المؤتمر الصحفي "لا أعرف لماذا حدث ذلك. من المستحيل أن تكون المشكلة بدنية لأنها إذا كانت كذلك لتأثرنا مع نهاية الشوط الثاني وليس من أول دقيقة!".

وواصل "لعبنا بشكل جيد جدا حتى آخر دقيقة في الشوط الأول، وفجأة ظهرنا بأسوأ شكل ممكن مع انطلاق الشوط الثاني".

وأشار "من الصعب للاعبي تشيلسي شرح لي ما حدث، ولذلك من الصعب علي أن أشرح لكم. هي مشكلة ذهنية".

وأكمل حديثه قائلا: "خسرنا بنفس الطريقة أمام ولفرهامبتون وتلك مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. في الشوط الأول صنعنا 6-7 فرص ولم ننجح في التسجيل وكنا ندافع بشكل جيد وكان علينا الاستمرار بنفس الإيقاع".

هل يقلق ساري من فقدان فرصة إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى؟ يرى ساري: "إذا كنا نتحدث عن أدائنا في الشوط الثاني، فنعم أنا قلق".

وأردف "ولكن إذا كنا نتحدث عن أدائنا في الشوط الأول، فلا مشكلة. إذا لعبنا بنفس أداء الشوط الأول في الـ 90 دقيقة في كل المباريات المتبقية، فيمكننا نفعل كل شيء".

واستكمل "أنا قلق بسبب عقليتنا. إذا لعبنا بنفس طريقة الشوط الثاني، في باقي المباريات فأننا سنكون في مشكلة".

وأكمل حديثه قائلا: "علينا التعافي سريعا وعلينا لعب باقي المباريات بنفس أداء الشوط الأول أمام إيفرتون".

سقوط تشيلسي أشعل تماما المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ليشتد الصراع بين توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ووصل إيفرتون للنقطة 40 في المركز الـ 11.

رصيد تشيلسي توقف عند النقطة 57 من 30 مباراة في المركز السادس.

توتنام في المركز الثالث بـ 61 نقطة من 30 مباراة، وأرسنال رابعا بـ 60 نقطة من 30 مباراة.

مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ 58 نقطة من 30 مباراة، ثم يأتي تشيلسي سادسا بـ 57 نقطة.

منافسة مشتعلة ستستمر حتى الجوالات الأخيرة في الدوري.

ويتبقى لـ تشيلسي مواجهة كارديف سيتي (خارج ملعبه) – وست هام (على ملعبه) – ليفربول (خارج ملعبه) –بيرنلي (على ملعبه) – مانشستر يونايتد (خارج ملعبه) – واتفورد (على ملعبه) – ليستر سيتي (خارج ملعبه).

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