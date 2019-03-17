بالفيديو – صراع مراكز دوري الأبطال يشتعل.. إيفرتون يفوز على تشيلسي

الأحد، 17 مارس 2019 - 21:02

كتب : FilGoal

إيفرتون - تشيلسي

نجح فريق إيفرتون في الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

ثنائية إيفرتون جاءت في الشوط الثاني وبدأها البرازيلي ريتشارليسون من ضربة رأس في الدقيقة 50.

وعزز جيلفي سيجوردسون تقدم إيفرتون بهدف ثان في الدقيقة 72 من علامة الجزاء.

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سقوط تشيلسي أشعل تماما المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ليشتد الصراع بين توتنام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

ووصل إيفرتون للنقطة 40 في المركز الـ 11.

رصيد تشيلسي توقف عند النقطة 57 من 30 مباراة في المركز السادس.

توتنام في المركز الثالث بـ 61 نقطة من 30 مباراة، وأرسنال رابعا بـ 60 نقطة من 30 مباراة.

مانشستر يونايتد في المركز الخامس بـ 58 نقطة من 30 مباراة، ثم يأتي تشيلسي سادسا بـ 57 نقطة.

منافسة مشتعلة ستستمر حتى الجوالات الأخيرة في الدوري.

ويتبقى لـ تشيلسي مواجهة كارديف سيتي (خارج ملعبه) – وست هام (على ملعبه) – ليفربول (خارج ملعبه) – بيرنلي (على ملعبه) – مانشستر يونايتد (خارج ملعبه) – واتفورد (على ملعبه) – ليستر سيتي (خارج ملعبه).

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