العشري: نفس الأمر يتكرر مع جمهور الاتحاد لـ20 عاما.. وشرط حتى ألعب كرة ممتعة

فقد نقطتين في الثواني الأخيرة، لكن طارق العشري بدا مبتسما كعادته في حديثه بعد مباراة فريقه حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري.

الاتحاد فرض التعادل على ضيفه الحدود بهدف لكل طرف في الجولة 26 من الدوري المصري، على استاد برج العرب في دربي الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

العشري الذي يعد رمزا تدريبيا للحدود، وأحد نجوم الاتحاد كلاعب في فترة التسعينيات، صرّح عبر أون سبورت بعد المباراة: "أبارك لفريقي وللاتحاد، الفريقان قدما مباراة بدنية جيدة، أعتقد أننا تفوقنا تكتيكيًا في بعض الأوقات، واستطعنا استغلال الخطأ الوحيد للمنافس لتسجيل الهدف".

وعن السخط الذي كان ينتظره من جماهير الاتحاد إن انتهت المباراة بفوز الحدود: "هذا ليس جديدا، يحدث منذ 20 عاما".

وأضاف: "أنا سعيد بأداء الفريقين الذي يبشّر بالخير في المستقبل".

متى يلعب الحدود كرة ممتعة؟

العشري يجيب: "كل نقطة لها ثمنها في صراع البقاء، اليوم واجهنا فريقا فائز في آخر مباراتين خارج ملعبه، يجب أن نغلق الملعب ونعتمد على المرتدات في المساحات الفارغة، ومنها سجّلنا هدف التقدم".

واستدرك: "ما يعيب فريقي اليوم هو الخوف المبالغ، وهذا سبب التعادل بواسطة خالد قمر بحس تهديفي مميز".

وواصل: "نشعر بضغط كبير، عندما نضمن البقاء ونصل للنقطة 35، يمكن أن نلعب للمتعة".

واختتم: "كل مباريات الأسبوع مغلقة وتنتهي بالتعادل، هذه هي سمة كل المباريات المقبلة لأنها جميعا مواجهات مباشرة وفرق متقاربة في النقاط".

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