مؤتمر جروس: حققنا المطلوب.. الآن نستعد لـ المقاولون وفترة التوقف نستغلها لتطوير الأداء

الأحد، 17 مارس 2019 - 20:57

كتب : أحمد شوقي

جروس وخالد بوطيب في مؤتمر الزمالك

يرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أن فريقه حقق المطلوب منه بالتأهل لدور الـ8 في الكونفدرالية متصدرا مجموعته، مؤكدا أن الفريق سيعود الآن للتركيز على مباريات الدوري.

وتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية بعد التعادل خارج ملعبه مع نصر حسين داي الجزائري سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي: "سعيد للغاية بالتأهل الإفريقي في أول موسم لي مع الفريق، ورغم ضغط المنافس إلا أن الفريق حقق الهدف المطلوب منه وتأهل متصدرا مجموعته".

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وأضاف "المباراة كانت صعبة بالتأكيد، ولكني راضي عن أداء اللاعبين الرجولي طوال الـ90 دقيقة".

وأكمل "نسعى لمواصلة المنافسة في كل البطولات التي نشارك بها والآن سنبدأ الاستعداد لمواجهة المقاولون في الدوري".

وأوضح المدرب السويسري "توقعت أن تكون المباراة ضد نصر حسين داي صعبة خاصة أن الفريق الجزائري يسعى للفوز والتأهل، والآن علينا التركيز بشكل كبير في المتبقي من البطولة".

وأكد "سنعمل في الفترة المقبلة على تطوير الأداء خلال التوقف الدولي من أجل أن نلعب خارج وداخل ملعبنا بنفس الأداء، لأن الأدوار المقبلة في البطولة أكثر صعوبة".

وأتم تصريحاته "أنا أيضا سعيد للغاية باكتمال صفوف الفريق في الوقت الحالي خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسة في الدوري والكونفدرالية".

ويلعب الزمالك ضد المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ25 للدوري.

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