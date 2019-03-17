الزمالك يصرف مكافأة فورية للاعبيه بعد التأهل في الكونفدرالية

قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك صرف مكافأة فورية لجميع لاعبي الفريق الأبيض بعد التأهل لدور الـ8 في الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك سلبيا مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور الـ8.

وأنهى الزمالك المجموعة الرابعة في الصدارة برصيد 9 نقاط، ثم جور ماهيا الكيني في المركز الثاني بنفس الرصيد، ونصر حسين داي الجزائري في المركز الثالث بـ8 نقاط، وأخيرا بترو أتليتكو الأنجولي بـ7 نقاط.

وتقام قرعة دور الـ8 في الكونفدرالية يوم 20 أبريل الجاري.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك أحد فرق النجم الساحلي التونسي أو حسنية أغادير المغربي أو ناكانا الزامبي في دور الـ8.

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