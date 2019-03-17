ساسي وأحداد يغيبان عن الزمالك في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية

يغيب فرجاني ساسي نجم الزمالك عن مباراة ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، بسبب الإيقاف.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وحصل النجم التونسي على بطاقة صفراء خلال التعادل السلبي اليوم الأحد مع نصر حسين داي الجزائري في الجولة الأخيرة من مجموعات الكونفدرالية.

البطاقة الصفراء هي الثانية لساسي خلال مشوار الزمالك في المجموعات، بعدما حصل على إنذار خلال الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي 1-0.

كما يغيب المغربي حميد أحداد جناح الفريق عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف، بعدما حصل على إنذارين خلال نفس المباراتين ضد بترو أتليتكو ونصر حسين داي.

وتأهل الزمالك في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

وتقام قرعة مرحلة ربع النهائي يوم الأربعاء المقبل في القاهرة.

وفيما يلي كل المتأهلين لربع النهائي:

المتصدرون: نهضة بركان – الصفاقسي – الهلال – الزمالك.

الوصافة: حسنية أكادير – النجم الساحلي – نكانا – جور ماهيا.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس .

القرعة ستكون لتحديد مباريات ربع النهائي إلى جانب نصف النهائي أيضا مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا.

الزمالك سينتظره مواجهة أما حسنية أكادير أو النجم الساحلي أو نكانا، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

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