مدرب نصر حسين داي: الزمالك استحق التأهل عن جدارة واستحقاق

الأحد، 17 مارس 2019 - 21:18

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - نصر حسين داي

اعترف مزيان إيجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري باستحقاق الزمالك التأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية على حساب فريقه.

الزمالك تعادل في الجزائر أمام نصر حسين داي بلا أهداف ليتأهل لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب نصر حسين داي: "الزمالك يعد فريقا كبيرا ومنظما بشدة وأعتاد على تحقيق الألقاب".

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وأضاف خلال ظهوره في المؤتمر الصحفي "الزمالك استحق عن جدارة واستحقاق التأهل لربع نهائي الكونفدرالية".

حرص المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري على توجيه التهنئة لفريق الزمالك، مشيدا بقدرات لاعبي الفارس الأبيض.

وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع جور ماهيا الكيني صاحب المركز الثاني ليتأهل الفريقين معا لربع نهائي الكونفدرالية.

بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بـ8 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الأخير بـ 7 نقاط.

الزمالك سينتظره مواجهة أما حسنية أكادير أو النجم الساحلي أو نكانا، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

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