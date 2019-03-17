التشكيل المتوقع للزمالك - بوطيب يقود الهجوم ومفاضلة بين كهربا وأحداد

هي مباراة العبور إلى الدور ربع النهائي بالنسبة للزمالك الذي يخوض تحديا صعبا يوم الأحد أمام مضيفه نصر حسين داي الجزائري ويتسلح الفارس الأبيض بعودة مهاجمه الأساسي خالد بوطيب المغربي.

وعلى الأرجح سيقود بوطيب الهجوم الأبيض ومن خلفه يوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد مصطفى "زيزو" والمدرب كريستيان جروس حائر بين محمود كهربا وحميد أحداد.

لم يستقر بعد السويسري على جناحه الأيسر، هل سيلعب بأحداد؟ الذي تألق في سحق الزمالك لجور ماهيا الكيني بأربعة أهداف دون مقابل، أم يعيد كهربا إلى التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء الجولة الأخيرة لدور المجموعات في الكونفدرالية بالتشكيلة التالية:

الحارس: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمدي النقاز

الوسط: أحداد/كهربا - فرجاني ساسي - أوباما - طارق حامد - زيزو

الهجوم: بوطيب

والتعادل يكفي متصدر الدوري المصري للتأهل إلى دور الـ8.

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