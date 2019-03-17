رئيس الإسماعيلي يُعدد أسباب الخروج من إفريقيا: أخطاء التحكيم الفادحة

عدد إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي أسباب خروج فريقه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إبراهيم عثمان: "خرجنا من البطولة لعدة أسباب أهمها الأخطاء التحكيمية الفادحة، وتحديدا في مواجهتي الإفيرقي التونسي".

وأوضح في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ النادي "تم احتساب 3 ركلات جزاء غير صحيحة على الإطلاق في مواجهتي الإفريقي".

وواصل "الاتحاد الإفريقي يُصر على تعيين حكاما دون المستوى لمباريات الإسماعيلي وآخرهم حكم اليوم والذي عُين لمباراة قسنطينة الجولة قبل الماضية وارتكب العديد من الأخطاء. هذا يعد لغزا كبيرا من لجنة الحكام في الكاف بأن يتم تعيين نفس الحكم لمباراتي طرفها فريق واحد في مدة قصيرة".

وتابع "كذلك نقس الخبرة لدى اللاعبين بسبب الغياب عن منافسات دوري الأبطال لما يقرب الـ 10 سنوات، من ضم الأسباب أيضا".

واستمر "قرار الاتحاد الإفريقي باستبعادنا ثم إعادتنا من جديد إلى جانب الغيابات العديدة في صفوفنا، كل تلك الأمور أثرت على نتائجنا".

ويرى رئيس الإسماعيلي "الفريق تطور بشهادة الجميع، وخاصة بعد الصفقات التي تعاقنا معها، وكانت لدينا الأسبقية في معظم المباريات إلا أن نقص الخبرة والغيابات تسببا في خسارتنا لمباريات عديدة كنا نستحق فيها الفوز".

وعن مواجهة الإفريقي، يقول رئيس الدراويش: "استحقينا حصد الثلاث نقاط ولعبنا في ظروف شابها التوتر والانفعال بعدما قام الأمن التونسي باستعمال القنابل المسيلة للدموع والتعامل بكل حزم مع جماهير الإفريقي التي خرجت عن الإطار الرياضي".

وأردف "على عكس ما حدث في المواجهة الأولى بيننا، بعدما تم إلغاء المباراة بسبب إصرار قلة مندسة وسط الجماهير على إلقاء الزجاجات في أرض الملعب. كنت أتمنى من الأمن في الإسماعيلي التعامل بشكل مماثل لما حدث في تونس من أجل استكمال المباراة".

وشرح "أحداث المباراة كان من السهل السيطرة عليها منذ البداية ولكن عدم تدخل الجهات الأمنية أدى إلى تطور الوضع وإلغاء الحكم للمباراة. أتمنى أن يكون لقاء اليوم درسا للجميع".

ورغم السلبيات العديدة التي ذكرها رئيس الإسماعيلي إلا أنه يرى أن هناك مكاسب أيضا وهي "الاحتكاك القوي مع فرق من العيار الثقيل ستسهم في ارتفاع المستوى الفني للاعبي الفريق، إلى جانب إعطاء الفرصة لعدة لاعبين صاعدين منهم محمد الضرف وأحمد أيمن".

واستمر "الثنائي قدم أداءً مميزا للغاية وأثبت جدارته بتمثيل الفريق الأول".

وأتم "الفترة المقبلة ستشهد مشاركة عدة لاعبين من أبناء قطاع الناشئين، وأتمنى من الجماهير كل الدعم في المنافسات المحلية من أجل العودة للمكانة المستحقة وتعويض الإخفاقات التي تعرضنا لها بداية الموسم".

الإسماعيلي خسر أمام الإفريقي بهدف مقابل لا شيء ليودع دوري الأبطال بلا تحقيق أي فوز. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.

الإنتاج الحربي في المركز السابع بـ 32 نقطة ولكن من 26 مباراة. المقاولون سادسا بـ 34 نقطة من 24 مباراة، ثم يأتي المقاصة في المركز الخامس بـ 39 نقطة من 24 مباراة.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 52 نقطة من 21 مباراة، ويليه الأهلي بـ 51 نقطة من 22 مباراة.

بيراميدز في المركز الثالث بـ 48 نقطة من 24 مباراة، والمصري الرابع بـ 41 نقطة من 25 مباراة.

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