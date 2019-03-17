بالفيديو – لم يعودوا من باريس بعد.. يونايتد يودّع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون

الأحد، 17 مارس 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

ولفرهامبتون

تعرّض مانشستر يونايتد لهزيمته الثانية على التوالي، وودّع كأس الاتحاد الإنجليزي بهزيمته أمام ولفرهامبتون واندررز 1-2 في الدور ربع النهائي من المسابقة على ملعب مولينو.

راؤول خيمينز وديوجو جوتا سجلا هدفي الذئاب في ظرف 6 دقائق، فيما سجّل ماركوس راشفورد هدف يونايتد الوحيد في آخر ثواني اللقاء.

ليصير ولفرهامبتون ثالث المتأهلين إلى المربع الذهبي للمسابقة، بعد واتفورد ومانشستر سيتي.

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ولفرهامبتون الذي أطاح بـ ليفربول في وقت مبكر من الموسم في الدور الثالث، عاد ليطيح بعملاق آخر من الكرة الإنجليزية وتفوّق على يونايتد.

الشياطين الحمر خسروا مجددا بعد أيام من السقوط 0-2 على ملعب أرسنال، مباشرة بعد الإنجاز الأوروبي الرائع بالتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان.

ولفرهامبتون هدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة على مدار شوطي اللقاء، إلا أن سيرخيو روميرو حارس مرمى يونايتد تألق وأبعد أكثر من كرة خطرة، حتى انهار في الدقيقة 70.

المكسيكي راؤول خيمينيز افتتح التسجيل لـ ولفرهامبتون قبل 20 دقيقة على النهاية بالتفاف رائع من داخل منطقة الجزاء أعقبه بتسديدة قوية أعطت التقدم لأصحاب الأرض.

قبل أن يعود زميله البرتغال ديوجو جوتا ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد عمل فردي مميز أطاح خلاله بالمدافع لوك شاو.

جوتا تلقى يوم أمس نبأ انضمامه الأول لقائمة البرتغال، واليوم احتفل بهدف رائع في شباك مانشستر يونايتد.

الدقيقة 82 شهدت حادثة مهمة، عندما تلقى فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف، لكن تقنية الفيديو عادت وألغت القرار وخفّضت العقوبة إلى بطاقة صفراء.

محاولات يونايتد للعودة في النتيجة أسفرت عن هدف متأخر في الثواني الأخيرة بواسطة ماركوس راشفورد، لم يكن كافيا للضيوف لتجنب الخروج.

مانشستر يونايتد ولفرهامبتون كأس الرابطة الإنجليزية

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