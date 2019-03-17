مواعيد مباريات اليوم الأحد 17-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وليفربول وإثارة منتظرة

مصير الزمالك ودوري مصري وإنجليزي وإسباني وإيطالي.. أهلا بكم في الأحد الكروي الناري.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الزمالك يحل ضيفا على نصر حسين داي الجزائري في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 1.

وفي نفس الوقت يواجه جور ماهيا الكيني مستضيفة بترو أتليتكو الأنجولي على بي إن سبورتس 8.

وفي الدوري المصري يلعب الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود في السادسة مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة في لقاء ضمن الجولة الـ 23 في الدوري.

وفي الدوري الإنجليزي، يحل ليفربول الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري محمد صلاح ضيفا على فولام الإنجليزي في الرابعة والربع عصرا على بي إن سبورتس 2.

ويليه قمة مرتقبة أيضا بين تشيلسي وإيفرتون في السادسة والنصف مساءً.

أبرز مواجهات الدوري الإسباني ستكون بين ريال بيتيس أمام برشلونة في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3.

ويحل يوفنتوس ضيفا على جنوى في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

ومساء اليوم الأحد، سنكون على موعد مع دربي الغضب.

ميلان يواجه إنتر في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

ويلعب الهلال السعودي ضد أهلي جدة في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية على أبو ظبي الرياضية في السابعة والنصف مساءً.

اضغط هنا لمعرفة كل مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة