أشياء يبحث عنها الزمالك أمام نصر حسين داي.. تحقيق ما لم يحدث طوال تاريخه

الأعين تتحول من ملعب برج العرب لمعرفة مصير الأهلي، إلى ملعب 5 يوليو في الجزائر لمعرفة مصير الزمالك.

الزمالك يحل ضيفا على نصر حسين داي الجزائري في السادسة مساءً في الجزائر ضمن الجولة الأخيرة الحاسمة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

90 دقيقة حاسمة في مشوار الزمالك الإفريقي، نفس حال الفريق الجزائري.

ويستهدف الزمالك تحقيق 4 أشياء حينما يلتقي أمام نصر حسين داي، نرصدها لكم..

التأهل

نقطة التعادل ستكون كافية لوصول الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، مهما كانت نتيجة اللقاء الآخر الذي سيجمع بين جور ماهيا الكيني وبترو أتليتكو الأنجولي.

في حالة تعادل الزمالك في الجزائر، وفوز جور ماهيا على ملعبه أمام بترو أتليتكو، يتأهل الفارس الأبيض كمتصدر لمجموعته ويليه جور ماهيا.

وصيف الزمالك سيختلف إذا انتهى لقاء جور ماهيا وبترو أتليتكو بالتعادل، وقتها سيتأهل الفريق الأنجولي مع الفارس الأبيض – في حالة تعادل الزمالك مع نصر حسين داي -، وقتها بترو أتليتكو سيكون وصيفا لـ الزمالك بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على الفريق الجزائري.

أما إذا فاز بترو أتليتكو على جور ماهيا، وتعادل الزمالك في الجزائر، سيتأهل الفارس الأبيض ولكنه كوصيف للفريق الأنجولي.

وبعيدا عن الفوز أو التعادل، الزمالك قد يتأهل أيضا في حالة الخسارة، ولكن الشرط الوحيد هنا هو تعادل جور ماهيا أمام بترو أتليتكو، وقتها سيتأهل الفارس الأبيض كوصيف لنصر حسين داي بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع الفريق الأنجولي.

الصدارة

فوز الزمالك في الجزائر = الوصول لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته دون النظر نهائيا لنتيجة المباراة الأخرى.

ترتيب المجموعة الحالي

الزمالك:8 نقاط

بترو أتليتكو: 7 نقاط

نصر حسين داي: 7 نقاط

جور ماهيا: 6 نقاط

والفوز سيصل بالفارس الأبيض للنقطة 11 وهو عدد النقاط المستحيل للفريق الأخرى الوصول له.

الثقة

بجانب التأهل والصدارة، سيضفي فوز الزمالك في الجزائر، ثقة للاعبين قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري وكذلك قبل مواجهة القمة.

عقب العودة مباشرة من الجزائر، سيلعب الزمالك أمام المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف الزمالك أمام المقاولون لتحقيق الانتصار ليحافظ على فارق الـ 4 نقاط مع الأهلي قبل مواجهة القمة يوم 30 من شهر مارس.

والفوز أو التأهل للكونفدرالية، سيكون الاستعداد الأمثل لـ الزمالك قبل تلك الفترة.

رقم لم يحدث طوال تاريخه

الزمالك طوال تاريخ مواجهاته مع الفرق الجزائرية، لم ينجح في تحقيق الانتصار خارج ملعبه.

ويبحث الزمالك أمام نصر حسين داي لتحقيق انتصاره التاريخي الأول في الجزائر.

ولعب الزمالك 4 مرات في الجزائر ولم ينجح في الانتصار في أي مرة، بينما تعادل مرتين.

أمام شبيبة القبائل في دوري الأبطال عام 1984 خسر الزمالك في الجزائر 3-1 ولكنه فاز إيابا في القاهرة 3-0 ليطير وقتها لنهائي البطولة ويحقق اللقب.

أمام مولودية وهران في دوري الأبطال عام 1993 تعادل الزمالك في الجزائر 1-1 ولكنه كان قد انتصر بالفعل في الذهاب 4-0 ليطير لنصف نهائي البطولة ويحقق اللقب مرة أخرى.

أمام مولودية بجاية في دوري الأبطال عام 2016 تعادل الزمالك في الجزائر 1-1. تعادل لم يؤثر على مسيرة الأبيض الذي انتصر ذهابا 2-0 ليتأهل لربع النهائي ثم النهائي ولكنه خسر اللقب لصالح صن داونز.

أمام اتحاد العاصمة في دوري الأبطال عام 2017 خسر الزمالك في الجزائر 2-0 في دور المجموعات، وفشل وقتها في تخطي عقبة هذا الدور.

والآن هل يكتب الزمالك انتصاره التاريخي الأول في الأراضي الجزائرية، أم يعود ببطاقة التأهل بفضل التعادل أم يودع البطولة؟

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