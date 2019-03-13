10 أرقام حققها رونالدو بعد الهاتريك التاريخي في مرمى أتليتكو مدريد
الأربعاء، 13 مارس 2019 - 00:49
كتب : محمد يسري
توهج في ليلة تاريخية وسجل هاتريك قاد به يوفنتوس للعبور من عقبة أتلتيكو مدريد ليحقق أرقام قياسية عديدة.
كريستيانو رونالدو
النادي : يوفنتوس
كريستيانو رونالدو حمل يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واقصى أتليتكو مدريد وأشار لـ دييجو سيميوني بعلامة النصر. (طالع التفاصيل)
FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة في السطور التالية..
*أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل "هاتريك" ضد نفس الخصم مرتين في دوري أبطال أوروبا.
*لأول مرة ينجح يوفنتوس في التأهل للدور الإقصائي المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهابا بهدفين دون رد بعد أن فشل في 5 مرات سابقا.
*أصبح رونالدو أكثر من سجل على ملعب يوفنتوس أرينا في دوري أبطال أوروبا. رونالدو تساوى مع فيدال برصيد 8 أهداف.
*وصل رونالدو للهاتريك رقم 8 في دوري أبطال أوروبا وعادل رقم ليونيل ميسي.
*سجل رونالدو هدفه رقم 63 في الأدوار الإقصائية لـ دوري أبطال أوروبا.
*منذ 2016-2017 أسهم رونالدو بـ 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب أخر. إذ سجل 31 هدفا وصنع 10.
*سجل رونالدو 124 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أتلتيكو مدريد الذي 118 هدفا.
*سجل رونالدو 63 هدفا في أدوار خروج المغلوب مقابل 61 هدفا في دور المجموعات.
*أسهم رونالدو بـ77 هدفا خلال 77 مباراة في دوري أبطال أوروبا. إذ سجل 63 هدفا وصنع 14.
*سجل رونالدو هدفين خلال نفس المباراة 28 مرة.
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