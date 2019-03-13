10 أرقام حققها رونالدو بعد الهاتريك التاريخي في مرمى أتليتكو مدريد

توهج في ليلة تاريخية وسجل هاتريك قاد به يوفنتوس للعبور من عقبة أتلتيكو مدريد ليحقق أرقام قياسية عديدة.

كريستيانو رونالدو حمل يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واقصى أتليتكو مدريد وأشار لـ دييجو سيميوني بعلامة النصر. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة في السطور التالية..





































*أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل "هاتريك" ضد نفس الخصم مرتين في دوري أبطال أوروبا.

*لأول مرة ينجح يوفنتوس في التأهل للدور الإقصائي المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهابا بهدفين دون رد بعد أن فشل في 5 مرات سابقا.

*أصبح رونالدو أكثر من سجل على ملعب يوفنتوس أرينا في دوري أبطال أوروبا. رونالدو تساوى مع فيدال برصيد 8 أهداف.

*وصل رونالدو للهاتريك رقم 8 في دوري أبطال أوروبا وعادل رقم ليونيل ميسي.

*سجل رونالدو هدفه رقم 63 في الأدوار الإقصائية لـ دوري أبطال أوروبا.

*منذ 2016-2017 أسهم رونالدو بـ 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب أخر. إذ سجل 31 هدفا وصنع 10.

*سجل رونالدو 124 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أتلتيكو مدريد الذي 118 هدفا.

*سجل رونالدو 63 هدفا في أدوار خروج المغلوب مقابل 61 هدفا في دور المجموعات.

*أسهم رونالدو بـ77 هدفا خلال 77 مباراة في دوري أبطال أوروبا. إذ سجل 63 هدفا وصنع 14.

*سجل رونالدو هدفين خلال نفس المباراة 28 مرة.

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