مواعيد مباريات الأربعاء 13-3-2019.. ليفربول ضد بايرن وقمة تونس بتحكيم مصري

يشهد اليوم الأربعاء مباريات مثيرة في مختلف المسابقات أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ميونيخ في تمام العاشرة مساء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب أنفيلد سلبيا بدون أهداف.

وفي نفس التوقيت يستضيف برشلونة فريق ليون في مواجهة أخرى قوية إذ انتهى لقاء الذهاب سلبي بدون أهداف.

وأيضا في العاشرة مساء يلاقي وست بروميتش الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي أمام سوانزي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب".

وفي الثالثة والنصف عصرا قمة الدوري التونسي بين الترجي الرياضي والصفاقسي بإدارة من الحكم المصري جهاد جريشة.

لمعرفة مباريات اليوم والقنوات الناقلة اضغط هنا

اقرأ أيضا

#ليلة_الأبطال مؤتمر فقير: سأحقق حلم طفولتي باللعب في كامب نو .. نود مفاجأة برشلونة

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: كنا نحتاج الفوز على سموحة

#ليلة_الأبطال مؤتمر كوفاتش: كومان وألابا جاهزان .. ولم نتدرب على ركلات الترجيح

مدرب ناشئي الزمالك لـ في الجول: هدفنا تقديم وتجهيز اللاعبين للفريق الأول

رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لإقالة علي ماهر.. ولماذا لم يحصل الفريق على أي ركلة جزاء؟

مكافأة من الزمالك لشبابه بعد الفوز على الأهلي.. وخاصة من ساسي وعلاء