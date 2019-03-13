مواعيد مباريات الأربعاء 13-3-2019.. ليفربول ضد بايرن وقمة تونس بتحكيم مصري

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 00:41

كتب : FilGoal

ليفربول - بايرن ميونيخ

يشهد اليوم الأربعاء مباريات مثيرة في مختلف المسابقات أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ ضد ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على بايرن ميونيخ في تمام العاشرة مساء، وكان لقاء الذهاب قد انتهى على ملعب أنفيلد سلبيا بدون أهداف.

وفي نفس التوقيت يستضيف برشلونة فريق ليون في مواجهة أخرى قوية إذ انتهى لقاء الذهاب سلبي بدون أهداف.

أخبار متعلقة

رونالدو: من أجل ذلك تعاقوا معي.. أتليتكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منهم بونوتشي: صنعنا التاريخ واستحققنا التأهل.. رونالدو الأفضل في العالم بالفيديو – يوفنتوس يشير لسيميوني بعلامة النصر.. هاتريك رونالدو يقود السيدة العجوز لربع نهائي الأبطال بالفيديو - لا يعرفون الرحمة.. مانشستر سيتي 7-0 شالكه

وأيضا في العاشرة مساء يلاقي وست بروميتش الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي أمام سوانزي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيونشيب".

وفي الثالثة والنصف عصرا قمة الدوري التونسي بين الترجي الرياضي والصفاقسي بإدارة من الحكم المصري جهاد جريشة.

لمعرفة مباريات اليوم والقنوات الناقلة اضغط هنا

اقرأ أيضا

#ليلة_الأبطال مؤتمر فقير: سأحقق حلم طفولتي باللعب في كامب نو .. نود مفاجأة برشلونة

مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: كنا نحتاج الفوز على سموحة

#ليلة_الأبطال مؤتمر كوفاتش: كومان وألابا جاهزان .. ولم نتدرب على ركلات الترجيح

مدرب ناشئي الزمالك لـ في الجول: هدفنا تقديم وتجهيز اللاعبين للفريق الأول

رئيس إنبي لـ في الجول: لا صحة لإقالة علي ماهر.. ولماذا لم يحصل الفريق على أي ركلة جزاء؟

مكافأة من الزمالك لشبابه بعد الفوز على الأهلي.. وخاصة من ساسي وعلاء

برشلونة ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

10 أرقام حققها رونالدو بعد الهاتريك التاريخي في مرمى أتليتكو مدريد 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مواعيد مباريات الأربعاء 13-3-2019.. ليفربول ضد بايرن وقمة تونس بتحكيم مصري 13 دقيقة | أوروبا
أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو؟ ليس الانتصار الأجمل في مسيرتي 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: من أجل ذلك تعاقدوا معي.. أتليتكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منهم 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بونوتشي: صنعنا التاريخ واستحققنا التأهل.. رونالدو الأفضل في العالم 31 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – يوفنتوس يشير لسيميوني بعلامة النصر.. هاتريك رونالدو يقود السيدة العجوز لربع نهائي الأبطال 49 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك