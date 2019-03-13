رونالدو: من أجل ذلك تعاقدوا معي.. أتليتكو فريق قوي لكننا يوفنتوس الأكبر منهم

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بتأهل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

لم يفرط كريستيانو رونالدو في احتفاله بثلاثية تاريخية أهلت يوفنتوس على حساب دوري أبطال أوروبا.

فاز يوفنتوس على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شئ. فوز سجل رونالدو فيه كل الأهداف، وقاد السيدة العجوز لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال رونالدو في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "ليست مباراة كبيرة لي، بل هي ليلة كبيرة لفريقي يوفنتوس".

وأضاف "إذا واصلنا على نفس هذا المنوال، ربما في النهاية نحصل على اللقب".

رونالدو أكمل "من أجل هذا تحديدا، تعاقد معي يوفنتوس بداية الموسم، وأنا فقط أقوم بعملي".

النجم البرتغالي واصل "أتليتكو مدريد فريق صعب جدا، لكننا أيضا أكبر منهم واليوم استحققنا الفوز".

وأتم "سنسير خطوة بخطوة لحين الوصول لأبعد نقطة ممكنة في مشوار البطولة".

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