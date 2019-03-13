بالفيديو – يوفنتوس يشير لسيميوني بعلامة النصر.. هاتريك رونالدو يقود السيدة العجوز لربع نهائي الأبطال

بعد خسارة ثنائية في الذهاب وإشارات من دييجو سيميوني، عاد يوفنتوس وتأهل، ليشير للمدرب الأرجنتيني بعلامة النصر.

تأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف سجلها كريستيانو رونالدو جميعا.





































أحداث المباراة

بداية يوفنتوس كانت أقوى ما يكون، هدف أول في الدقيقة الثانية عن طريق جورجيو كيلليني. ركنية من الجهة اليسرى قابلها بيانتش برأسية، لكن أوبلاك تصدى لها مع تدخل بينه وبين رونالدو، لتصل الكرة إلى كيلليني الذي تابعها المرمى الخالي.

الهدف تم إلغاءه بعد اللجوء لتنقية الفيديو ليستمر التعادل.

وسدد بيرنارديسكي في الدقيقة الـ19، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع ومنعت طريقها نحو الشباك.

ظهور أتليتكو الأول

ظهر أتليتكو مدريد هجوميا لأول مرى في الدقيقة الـ24. تسديدة قوية من أنطوان جريزمان، لكن تشيزني تصدى للكرة.

وفي وفي وقت ظهور أتليتكو هجوميا، عاد يوفنتوس بتهديد جديد، لكن بهدف أول هذه المرة.

ضغط إيجابي ليوفنتوس

سجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة الـ27. عرضية من فريدريكو بيرنارديسكي، قابلها رونالدو برأسية في المرمى.

واستمر ضغط يوفنتوس بعد الهدف، فأرسل ميراليم بيانتش كرة عرضية في الدقيقة الـ34، قابلها بيرنارديسكي بخلفية مزدوجة فوق المرمى.

ومن جديدة تواصلت عرضيات يوفنتوس. عرضية من ماتويدي في الدقيقة الـ43، قابلها رونالدو برأسية بجانب القائم.

ورأسية جديدة من كيلليني من ركنية في الدقيقة الـ46، لكن حولها أوبلاك إلى ركنية.

وكاد أتليتكو مدريد يعاقب يوفنتوس على الفرص الضائعة في الوقت الضائعن فقابل ألفارو موراتا عرضية جريزمان برأسية فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدف مقابل لا شئ.

الشوط الثاني

الضغط مستمر

لم يكتف يوفنتوس بهجمات الشوط الأول، فبدأ الشوط الثاني ضاغطا ومحاولا مواصلة العودة.

الدقيقة الأولى شهدت عرضية من كريستيانو رونالدو، لكن الدفاع أنقذها قبل رأس ماندزوكيتش وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ48، أرسل جواو كانسيلو عرضية رائعة، قابلها رونالدو برأسية أروع في المرمى. أوبلاك حاول إنقاذها لكن المرة تخطت خط المرمى بالفعل.

سيموني يتدخل

أدرك دييجو سيميوني صعوبة موقف أتليتكو مدريد، فأجرى تغييره الأول في اللقاء.

ودخل أنخيل كوريا بدلا من توماس ليمار في الدقيقة الـ56.

ورد ماسيميليانو أليجري بتبديل أول في الدقيقة الـ68، فشارك باولو ديبالا بدلا من سبيناتزولا.

عودة الضغط

وبعد فترة من الهدوء، تحصل رونالدو على الكرة في الدقيقة الـ71 على حدود منطقة الجزاء وحاول التوغل، فراوغ المدافع الأول والثاني، لكن الثالث أنقذها من أمامه قبل التصويب.

ومن جديد شكل رونالدو الخطورة، فراوغ خوانفران، ليتحصل الإسباني على بطاقة صفراء.

وكان التغيير الثاني لأتليتكو مدريد في الدقيقة الـ77، فشارك فيتولو بدلا من أرياس.

ورد أليجري بالتغيير الثاني. فشارك مويس كين بدلا من ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة الـ79.

البديل يهدر

وكاد مويس يدخل تاريخ يوفنتوس من أوسع أبوابه في الدقيقة الـ81. بينية من كيلليني تمر من الجميع وتصل إلى مويس كين الذي انفرد تماما، لكنه سدد بيسراه بجانب القائم.

رونالدوووو

تحصل فريدريكو بيرنارديسكي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ85. توغل رائع في الدفاعات ويتعرض لإعاقة يحتسبهما حكم اللقاء.

ونفذ كريستيانو رونالدو ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الثالث له ولفريقه مكملا الهاتريك.

الهدف هو الـ126 لرونالدو في دوري أبطال أوروبا والرابع له مع يوفنتوس هذا الموسم قاريا.

أليجري فكر في إجراء تغييرا ثالثا في الدقيقة الـ88، فرأينا مارتن كاسيريس على الخط، قبل أن يغير أليجري رأيه ويكتفي بتغييراته.

واحتسب حكم اللقاء خمسة دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكن لاعبو يوفنتوس حافظوا على الكرة طيلة الدقائق المتبقية دون خطورة على مرماهم، لينتهي الوقت وتكتمل الملحمة بتأهل العملاق الإيطالي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وبخمسة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وبتلك النتيجة، تأهل يوفنتوس لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار قرعة الدور المقبل يوم الجمعة المقبل.

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