حارس الإسماعيلي: لدى الكثير لأقدمه مع الفريق

قال محمد فوزي حارس نادي الإسماعيلي أن لديه الكثير لكي يقدمه مع فريقه في الفترة المقبلة.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: " ابتعدت عن اللعب لمدة موسم ونصف منذ انضمامي للإسماعيلي كان لابد أن يؤثر على مستواي بكل تأكيد".

وأضاف "لكن مع بداية المشاركة في المباريات، أصبح امر مختلف ولديه الكثير لكي يقدمه".

حارس الإسماعيلي أتبع "حراس المرمى بخير في الإسماعيلي بما تضمه من لاعبين جيدين".

وأتم "تركيزنا في الفترة المقبلة على الدورى لدخول المربع الذهبي".

كان الإسماعيلي قد فاز على سمحة بهدف مقابل لا شئ في بطولة الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الإفريقي التونسي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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