تشكيل ليلة الأبطال – ديبالا ودوجلاس كوستا على دكة يوفنتوس.. وموراتا يقود أتليتكو

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 21:09

كتب : FilGoal

لاعبو أتليتكو مدريد يحتفلون بالهدف في مرمى يوفنتوس

سيقود ألفارو موراتا تشكيل أتليتكو مدريد أمام يوفنتوس، فيما اختار ماسيميليانو أليجري البدء بالثنائي باولو ديبالا ودوجلاس كوستا على مقاعد البدلاء.

وسيلعب دييجو سيميوني بالثنائي ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان في خط هجوم أتليتكو مدريد، فيما سيبدأ سبيناتزولا كظهير أيسر مع يوفنتوس في غياب أليكس ساندرو.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

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حارس: يان أوبلاك.

الدفاع: خوانفران – دييجو جودين – خيمنيز – أرياس.

الوسط: توماس ليمار - ساؤول نيجيز – رودريجو – كوكي.

الهجوم: أنطوان جريزمان – ألفارو موراتا.

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حارس: تشيزني.

الدفاع: سبيناتزولا – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – جواو كانسيلو.

الوسط: ميراليم بيانتش – بلايس ماتويدي – إيمري تشان - فريدريكو بيرنارديسكي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ماريو ماندزوكيتش.

كان أتليتكو مدريد قد فاز ذهابا بهدفين مقابل لا شئ، ويحتاج عملاق تورينو للفوز بثلاثية للتأهل.

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