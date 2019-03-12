#ليلة_الأبطال مؤتمر جينسيو: يمكننا التأهل لكن يجب أن نحذر من ميسي

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

برونو جينسيو - مؤتمر صحفي

حذر الفرنسي برونو جينسيو مدرب أوليمبيك ليون من خطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لكنه شدد على فرص فريقه في التأهل من معقل برشلونة كامب نو في مواجهة الفريقين مساء الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بدأ جينسيو حديثه وقال "يمكن أن أشرك 3 مدافعين غدا، يجب أن نثق بأنفسنا، يمكننا فعلها".

وأضاف "نملك فرصة 34% للتأهل غدا لكننا يجب أن نتعامل بحذر لأن برشلونة يضم في هجومه لاعبا غير عادي. الكثير يعتمد على ميسي لكن رئيسنا أولاس دعم النادي لنصل لما نحن فيه اليوم".

وتابع "ندرك نقاط قوتنا جيدا ونملك الثقة الكافية، سندافع جيدا ونخاطر في الهجوم، سنلعب مباراة متكاملة".

وأتم "عودة نبيل فقير تزيدنا قوة، يمكنه صنع الفارق دائما".

أوليمبيك ليون نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في لقاء الذهاب وخرج بتعادل 0-0 على ملعبه في فرنسا ويطمح للتأهل لدور الـ8 من البطولة وتحقيق المفاجأة على حساب برشلونة.

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