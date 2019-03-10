بيان رسمي - بيرمنجهام يحرم "المشجع المعتدي" من دخول ملعبه مدى الحياة

نشر نادي بيرمنجهام سيتي بيانا رسميا، اعتذر خلاله لـ جاك جريليش لاعب أستون فيلا، بعد الاعتداء الذي وقع عليه في مباراة الفريق.

جريليش قاد أستون فيلا للفوز على بيرمنجهام في الدربي، بالجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي. مواجهة شهدت الاعتداء عليه بواسطة مُشجع في الدقائق الأولى.

وجاء نص بيان بيرمنجهام كالآتي:

"يود نادي بيرمنجهام سيتي الاعتذار لـ جاك جريليش ونادي أستون فيلا على حادثة مباراة الدربي اليوم.

نشجب هذا التصرف الذي ارتكِب بواسطة فرد سيتم حرمانه من دخول ملعب سانت أندروز مدى الحياة. النادي يساند أيضا أي نوع إضافي من العقاب لهذا الفرد يوقّعه عليه القانون.

النادي سيتعاون مع السلطات المعنية للتحقيق في الواقعة، وسنراجع مدى قوة الإجراءات الأمنية في ملعبنا.

ما حدث ليس مكان له في كرة القدم أو المجتمع. جاك فتى منتمي إلى مدينة بيرمينجهام، والولاء للنادي لا يجب أن يتطور لهذا الحد، لا أعذار.

مجددا، نعتذر لـ جاك ولكل القائمين على نادي أستون فيلا".

CLUB STATEMENT: Birmingham City Football Club would like to apologise to Jack Grealish and Aston Villa Football Club for an incident in this afternoon’s derby match. More 👉 https://t.co/RKGbVLLO7a #BCFC pic.twitter.com/gSUqxe1WbD — Birmingham City FC (@BCFC) March 10, 2019

جريليش تلقى الضرب من مشجع بيرمينجهام، وعاقبه لاحقا في الدقيقة 68 بهدف المباراة الوحيد من تسديدة واحدة. (طالع التفاصيل)

المواجهة شهدت مشاركة المصري أحمد المحمدي في تشكيلة أستون فيلا الذي تخطى غريمه بيرمينجهام على سلم الترتيب.

أستون فيلا تمكّن من الوصول إلى المركز التاسع بـ51 نقطة، متخطيا بيرمينجهام الذي توقّف رصيده عند 50 نقطة في المركز 11.

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