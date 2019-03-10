بيان رسمي - بيرمنجهام يحرم "المشجع المعتدي" من دخول ملعبه مدى الحياة

الأحد، 10 مارس 2019 - 17:20

كتب : FilGoal

جاك جريليش - أستون فيلا

نشر نادي بيرمنجهام سيتي بيانا رسميا، اعتذر خلاله لـ جاك جريليش لاعب أستون فيلا، بعد الاعتداء الذي وقع عليه في مباراة الفريق.

جريليش قاد أستون فيلا للفوز على بيرمنجهام في الدربي، بالجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي. مواجهة شهدت الاعتداء عليه بواسطة مُشجع في الدقائق الأولى.

أخبار متعلقة

بالفيديو - بمشاركة المحمدي.. الكارما تعاقب مشجع بيرمنجهام المعتدي وتنصر أستون فيلا تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في تعادل قاسم باشا مع جوزتبه بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية بالفيديو – تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم على إهداره في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي

وجاء نص بيان بيرمنجهام كالآتي:

"يود نادي بيرمنجهام سيتي الاعتذار لـ جاك جريليش ونادي أستون فيلا على حادثة مباراة الدربي اليوم.

نشجب هذا التصرف الذي ارتكِب بواسطة فرد سيتم حرمانه من دخول ملعب سانت أندروز مدى الحياة. النادي يساند أيضا أي نوع إضافي من العقاب لهذا الفرد يوقّعه عليه القانون.

النادي سيتعاون مع السلطات المعنية للتحقيق في الواقعة، وسنراجع مدى قوة الإجراءات الأمنية في ملعبنا.

ما حدث ليس مكان له في كرة القدم أو المجتمع. جاك فتى منتمي إلى مدينة بيرمينجهام، والولاء للنادي لا يجب أن يتطور لهذا الحد، لا أعذار.

مجددا، نعتذر لـ جاك ولكل القائمين على نادي أستون فيلا".

جريليش تلقى الضرب من مشجع بيرمينجهام، وعاقبه لاحقا في الدقيقة 68 بهدف المباراة الوحيد من تسديدة واحدة. (طالع التفاصيل)

المواجهة شهدت مشاركة المصري أحمد المحمدي في تشكيلة أستون فيلا الذي تخطى غريمه بيرمينجهام على سلم الترتيب.

أستون فيلا تمكّن من الوصول إلى المركز التاسع بـ51 نقطة، متخطيا بيرمينجهام الذي توقّف رصيده عند 50 نقطة في المركز 11.

اقرأ أيضا:

بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

بالفيديو - صلاح يصنع في فوز رباعي مثير لليفربول على بيرنلي

بالفيديو – تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم على إهداره في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي

الجزيري لـ في الجول: الإسماعيلي يرفض منحي جواز سفري.. ومصدر بالدراويش: سلمناه لسفارته

الزمالك وجور ماهيا الكيني.. تاريخ بين الصداقة والغضب

أستون فيلا بيرمنجهام سيتي دربي بيرمنجهام

نرشح لكم

أخر الأخبار

وفاة إثنين من مشجعي الرجاء المغربي عقب مباراة حسنية أغادير 6 دقيقة | إفريقيا
صورة – لاعبو الزمالك يهدون الانتصار لـ خالد بوطيب ومصطفى فتحي 7 دقيقة | إفريقيا
غزال يشارك في خسارة فيرينسي أمام بورتو 9 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – انتهى أسبوع الكوارث .. ريال مدريد ينتصر على بلد الوليد في مباراة الأهداف الملغية 32 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف كواليس تأجيل لقاء الزمالك والمقاولون.. شرط بسبب الأهلي وموافقة المنتخب 34 دقيقة | الدوري المصري
مدرب جور ماهيا: نعم اشتكيت من الحكام لكننا استحققنا الخسارة أمام الزمالك 42 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 2 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك