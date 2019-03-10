أعرب لسعد الجزيري مهاجم فريق الإسماعيلي عن استيائه من تصرف ناديه معه وحجز جواز سفره وعدم قدرته على المغادرة إلى تونس.

لسعد الجزيري النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وتواصل FilGoal.com مع اللاعب التونسي لمعرفة حقيقة حجز جواز سفره وسبب الأزمة مع نادي الإسماعيلي.

وقال لسعد الجزيري في تصريحاته: "بدأت القصة بعد وضعي على قائمة الانتظار في يناير، رغم اقتناع خير الدين مضوي وجورفان فييرا بقدراتي".

وأضاف "وافقت وقتها على طلب الإسماعيلي مقابل حصولي على قيمة العقد كاملة، والتزمت بحضور التدريبات".

وأوضح الجزيري "طالبني الإسماعيلي بالحصول على 20% فقط من قيمة تعاقدي وهذا غير قانوني، فطالما أنا على قائمة الانتظار من حقي الحصول على عقدي بالكامل".

وتابع "منذ ذلك الحين أبلغني المحامي الخاص بي أن موقفي قانوني والمشكلة بين وبين الإسماعيلي ستنتقل إلى الاتحاد الدولي وبالتالي تغيبت عن التدريبات منذ 10 أيام بسبب عدم حصولي على حقوقي المالية".

وعن تواصله مع مسؤولي الإسماعيلي أوضح الجزيري "تواصلت مع طارق أبو الليل المدير الإداري بالنادي وأبلغني برفضه منحي جواز السفر إلا بعد التنازل عن عقدي والحصول على 20% فقط".

وأتم اللاعب التونسي تصريحاته مندهشا "لا أعلم كيف يقيم مجلس إدارة أداء لاعب في 6 أشهر فقط".

رد الإسماعيلي

مصدر داخل القلعة الصفراء قال لـFilGoal.com: "الجزيري متغيب عن المران منذ 21 فبراير الماضي، ولا نعرف أي شيء عن نيته فسخ التعاقد. بالنسبة لنا هو لاعب على ذمتنا وضمن قائمة الانتظار".

وأضاف "اللاعب أرسل موكلين عنه للحصول على جواز سفره، وطالبناه بالحضور للحصول على الجواز بنفسه ولكن هذا لم يحدث".

وأتم "في النهاية، سلمنا جواز سفره للسفارة التونسية".

وسجل الجزيري 3 أهداف في 12 مباراة بقميص الإسماعيلي حيث انضم له مطلع هذا الموسم.

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