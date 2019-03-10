بالفيديو – تمريرة حاسمة وانفراد لم يندم على إهداره في ملخص لمسات صلاح أمام بيرنلي

الأحد، 10 مارس 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

صلاح - ماني - ليفربول

للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي، فشل محمد صلاح في هز الشباك، رقم لم يشهده الفرعون في مسيرته مع ليفربول من قبل.

صلاح شارك في انتصار ليفربول على بيرنلي 4-2 في ملعب أنفيلد بالجولة 30 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

هداف الدوري الإنجليزي للموسم السابق ظهر نشيطا ولمس الكرة كثيرا طوال المباراة، وصنع هدف فريقه الأول الذي سجّله روبيرتو فيرمينو.

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صلاح كان مؤثرا في الهدف الثاني بالضغط على دفاع بيرنلي قبل أن تصل الكرة لـ ساديو ماني صاحب الهدف.

قبل أن يتحصل صلاح على فرصته الأبرز بالمباراة في الدقيقة 68 بانفراد كامل بالحارس توم هيتون، إلا أنه تباطأ وفقد الكرة التي وصلت إلى فيرمينو مسجل الهدف.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.

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