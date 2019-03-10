بالفيديو - صلاح يصنع في فوز رباعي مثير لليفربول على بيرنلي

قاد الثنائي ساديو ماني وروبرتو فيرمينو مهاجما ليفربول الفريق لفوز مثير على بيرنلي بنتيجة 4-2 يوم الأحد.

وحل بيرنلي ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في ظل صراع القمة والقاع.

ورفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في وصافة جدول الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.

رد ليفربول على هدف أشلي وستوود الجدلي المبكر في الدقيقة السادسة برباعية سجلها روبرتو فيرمينو وساديو ماني في الدقائق 19 و29 و68 و94 تخللها هدف يوهان بيرغ جودموندسون في الدقيقة 91.

جدل وإثارة

بدأت المباراة بشكل مثير حين سجل أشلي وستوود هدفا جدليا بعد إعاقة زميليه لأليسون بيكر حارس ليفربول في الدقيقة السادسة.

خطورة صلاح بدأت في الظهور حين مرر كرة سريعة لزميله روبرتو فيرمينو الذي سددها خارج المرمى في الدقيقة 14.

ووصلت المباراة للدقيقة 19 فصنع الدولي المصري هدف التعادل لزميله البرازيلي الذي قابل عرضيته الأرضية بلمسة في الشباك.

واصل ليفربول الضغط حتى نجح آدم لالانا في خطف الكرة من مدافعي بيرنلي لتصل لصلاح فحاول تسديدها في المرمى لكنها وصلت إلى ماني الذي أعادها للشباك بشكل جميل.

بعدها بدقيقتين كاد نجم منتخب مصر أن يسجل لولا أن تسديداته مرت بجوار القائم.

مرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول وسط محاولات ضعيفة من ليفربول لزيادة النتيجة.





























الكل يريد مساعدة صلاح

وحاول صلاح التسجيل مجددا لكن التسديدة المقوسة ذهبت بجوار القائم في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

هجمة مرتدة سريعة بين ثلاثي ليفربول الهجومي لكن تسديدة فيرمينو ذهبت لخارج المرمى بدلا من الذهاب لصلاح.

توم هيتون حارس بيرنلي لعب الكرة بشكل خاطئ لتصل لمحمد صلاح الذي ركض منفردا بالمرمى لكن المدافع لحق به قبل تسديد الكرة، لكنها وصلت لفيرمينو الذي أودعها في الشباك.

وكاد ماني أن يسجل ثاني أهدافه في اللقاء حين قابل عرضية ترينت ألكسندر أرنولد الأرضية القوية لكن كرته ارتطمت بالعارضة قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء.

قبل دقيقتين من نهاية اللقاء رفض هيتون السماح لصلاح بالتسجيل حين تصدى لكرته القوية من داخل منطقة الجزاء.

وزادت الإثارة في الوقت بدل الضائع حين سجل يوهان بيرج جودموندسون الهدف الثاني لبيرنلي، لكن ماني قضى على كل الآمال بهدف رابع من صناعة دانييل ستوريدج.