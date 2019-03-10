بالفيديو - بمشاركة المحمدي.. الكارما تعاقب مشجع بيرمنجهام المعتدي وتنصر أستون فيلا

خطف أستون فيلا فوزا ثمينا على غريمه بيرمنجهام سيتي بهدف دون رد، في الجولة 36 من دوري القسم الثاني الإنجليزي، على ملعب سانت أندروز تريليون تروفي.

الفوز الذي تحقق بمشاركة أحمد المحمدي قائد منتخب مصر، مكّن أستون فيلا من الوصول إلى المركز التاسع بـ51 نقطة، متخطيا بيرمينجهام الذي توقّف رصيده عند 50 نقطة في المركز 11.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة جاك جريليش في الدقيقة 67 بتسدية قوية من على حدود منطقة الجزاء، لم تكن اللقطة الأبرز لقائد الفيلانز في المواجهة.

المباراة شهدت حدثا مؤسفا في الدقيقة التاسعة عندما اقتحم مشجع أرض الملعب وقام بالاعتداء على جريليش بالضرب، مما استدعى تدخُل رجال الحماية المدنية الذين اصطحبوا المشجِع الطائش إلى الخارج.

وواصل المحمدي ظهوره الأساسي في تشكيلة أستون، إذ شارك في مركز الظهير الأيمن هذه المرة، بعد أن لعب في مركز الجناح بالمباريات الماضية.

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