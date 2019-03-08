مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ويوفنتوس ومهمة صعبة لميدو

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-3-2019 والقنوات الناقلة لهم.

عبر قناة "بي إن سبورتس 4" في تمام التاسعة والنصف مساء سيلتقي يوفنتوس مع منافسه أودينيزي في الدوري الإيطالي.

أما عبر قناة "بي إن سبورتس 6" فسوف يواجه الإسماعيلي منافسه مازيمبي في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء.

وسيلتقي فريق الوحدة الذي يدربه أحمد حسام "ميدو" مع الهلال في الدوري السعودي في تمام السابعة والنصف عبر قناة "السعودية الرياضية 2".

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