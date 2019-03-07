شمس ميسي تضيء سماء الأرجنتين بعد غياب دام 9 أشهر.. ليو يعود لقائمة التانجو

منذ نهاية مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2018 لم يشارك ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في أي مباراة خاضها التانجو والآن عاد إليهم من جديد.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

واعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة فريقه المستدعاة لخوض مباراتي فنزويلا والمغرب الوديتين استعدادا للمشاركة في كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل.

وشهدت القائمة عودة ميسي للمرة الأولى منذ المونديال إذ خاض التانجو ست مباريات منذ ذلك الوقت لم يكن فيهم قائد برشلونة.

وكان موقع "تي واي سي" الأرجنتيني كشف في وقت سابق صباح يوم الخميس أن ميسي سيخوض لقاء فنزويلا فقط ولن يلاقي المغرب.

وسوف تقام المباراة في ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

في حراسة المرمى: أجوستين ماركيسين- خوان موسو- إستيبان أندرادا- فرانكو أرماني

في الدفاع: جيرمان بيزيلا- جابرييل ميركادو- خوان فويث- نيكولاس أوتاميندي- والتر كانيمان- نيكولاس تالا فاكيو- جونزالو مونتيل- رينزو سارافيا- ليساندرو مارتينيز

في الوسط: لياندرو باريديس- جويدو روردريجيز- جيوفاني لو سيلسو- مانويل لانزيني- روبرتو بيريرا- آنخيل دي ماريا- ماتيا زاراكو- إيفان ماركوني- دومينجو بلانكو- رودريجو دي بول

في الهجوم: ليونيل ميسي- جونزالو مارتينيز- باولو ديبالا- آنخيل كوريا- لواترو مارتينيز- داريو بينديتو- ماتياس سواريز

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