أليجري للصحفيين: أنتم تنظرون للجانب الفارغ من الكأس.. ضحكت مع الرئيس بسببكم ولم أطلب الرحيل

عندما يظهر في المؤتمر الصحفي، لا يهم ما سيقوله عن مباراة فريقه التالية، بل ما سيقوله عن مستقبله مع السيدة العجوز. فماذا قال ماسيمليانو أليجري؟

إذا كنت صحفيا، فيمكنك من الآن تجهيز تقارير صحفية عن تتويج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم. المعجزات أصبحت قليلة في كرة القدم وقليلة للغاية في الدوري الإيطالي. ولكن هذا ليس كافيا بخصوص استمرار أليجري مع يوفنتوس.

اسم زين الدين زيدان ارتبط كثيرا بتولي تدريب يوفنتوس مع نهاية هذا الموسم، خلفا لـ أليجري، ولكن المدرب الإيطالي يضحك على كل ما يُقال.

وقال أليجري للصحفيين: "أنتم يجب عليكم أن تتقنوا عملكم بالشكل الصحيح. نحن نعمل سويا في يوفنتوس منذ 5 سنوات وفي الصدارة الآن بفارق 16 نقطة وحققنا لقب السوبر ومازلنا في سباق دوري أبطال أوروبا، ولكن أنتم ترون بأن الفريق يحتاج لتغيير مدربه".

وأضاف "أنتم تنظرون دائما للجانب الفارغ من الكأس. أنا لا أفعل ذلك أبدا".

وكشف "عقدت جلسة يوم الأربعاء مع رئيس يوفنتوس. ضحكنا كثيرا بسبب ما تكتبوه أنتم من أخبار ليست صحيحة بخصوصي".

وأشار "لم أقل أبدا أنني سأرحل من يوفنتوس، ورئيس النادي لم يخبرني أبدا بأنه يرغب في رحيلي. هذا لم يحدث نهائيا ونحن على وفاق كامل".

وأكمل حديثه قائلا: "علاقتي رائعة مع إدارة يوفنتوس ونحن نُخطط دائما للمستقبل. قررنا أننا سنجلس نهاية الموسم لمناقشة تجديد عقدي مع يوفنتوس".

أنهى أليجري حديثه في تلك النقطة، ليتحول للحديث عن مواجهة يوفنتوس ضد أودينيزي، ونتحول معه لمعرفة ما قاله.

ويقول أليجري: "كريستيانو رونالدو مُتاح للمباراة ولكنه سيجلس على مقاعد البدلاء. ديبالا تدرب بشكل منفرد اليوم في التدريبات، نفس حال ماندزوكيتش، ولكنهما بخير وغدا سنقرر مصيرهما قبل المباراة".

واستمر "دوجلاس كوستا لم يشارك أمام أودينيزي ولكنه يتحسن من أجل المشاركة أمام أتليتكو مدريد".

وأتم "علينا نسيان فارق الـ 16 نقطة في الدوري، ونلعب دائما من أجل حصد مزيد من الانتصارات".

يوفينتوس يواجه أودينيزي يوم الجمعة في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي، بعد ذلك سنكون على موعد مع قمة نارية منتظرة تجمع السيدة العجوز أمام أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء، والهدف تعديل الكفة بعد الخسارة ذهابا 2-0 في دور الـ 16 من دوري الأبطال.

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