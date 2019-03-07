رغم اقتراب البطولة التي لا يتبقى على انطلاقها سوى ثلاثة أشهر، لكن بعض ملاعب ملف بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر مازالت لم تحسم بعد.

بعد استبدال استاد السلام بالدفاع الجوي، ربما يكون استاد بورسعيد هو الملعب المقبل الذي يتم استبداله في ملف البطولة.

المشكلة

كانت اعمال ترميم وإعادة رفع كفاءة استاد بورسعيد قد بدأت منذ أكثر من شهر تحت إشراف القوات المسلحة وتولت إحدى شركات المقاولات الكبرى أعمال إعادة تجديد المدرجات.

لكن ومنذ خمسة أيام لاحظ مهندسو الشركة أن حديد التسليح بخرسانة المدرجات حدث به تآكل بشكل كبير ويؤثر بحالته هذه على كفاءة المدرجات وقدرتها على استيعاب الجماهير.

جمعت الشركة معداتها ورحلت بعد أن رفض مسؤوليها تحمل المسؤولية عن هذه المدرجات، وأكدت التقارير الهندسية للجنة الفنية التي تتابع العمل بالاستاد وتضم ممثلين لمديرية الإسكان بالمحافظة وعميد كلية الهندسة بجامعة بورسعيد واستشاريين وممثلين للقوات المسلحة وجود مشاكل فنية بالمدرجات.

رد الفعل

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتصالات مكثفة مع كافة المسؤولين وعقد اجتماعا مع اللجنة الفنية وطالبهم فيه بوضع حلول عاجلة للمشكلة حتى تحتفظ بورسعيد بفرصتها في استضافة البطولة، خاصة أن المحافظة قطعت شوطا كبيرا بالفعل في طريق الاستعداد للبطولة على كافة المستويات.

وعقدت اللجنة الفنية اجتماعا موسعا أول أمس الثلاثاء داخل استاد بورسعيد واستمر لأربع ساعات، جرى فيه معاينات على الطبيعة للمدرجات وانتهت إلى اقرار وجود المشكلة.

أمل أخير

قررت اللجنة الفنية إجراء اختبارات لقياس قوة تحمل الأعمدة الخرسانية التي تحمل مدرجات الاستاد، وهو أمر يتطلب فترة زمنية طويلة وربما يستهلك من الفترة الزمنية ما يؤثر على قدرة اللحاق بتجهيز الاستاد لاستقبال البطولة إذا كانت النتيجة إيجابية في النهاية من الأساس.

القرار النهائي

وربما تحمل الساعات أو القليلة المقبلة، القرار النهائي سواء باستبعاد استاد بورسعيد تماما من ملف مصر للبطولة وهو القرار الذي يبدو أقرب للتحقق في الوقت الحالي نظرا لضيق الوقت، أو أن تكشف اللجنة الفنية استعدادها لإقرار خطة عاجلة لصيانة الاستاد واستخدامه في البطولة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتحتضن 5 محافظات البطولة التي ستتكون من 24 منتخبا لأول مرة هذا العام، هي محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.

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