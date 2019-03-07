تقرير: بوتراجينيو تواصل مع زيدان.. وشروط من الفرنسي لقبول المهمة

ريال مدريد يبدو مصمما على استعادة خدمات مدربه السابق زين الدين زيدان، وإيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في الملكي تواصل معه بحسب تقرير إسباني.

بعد أسبوع دامي مر على ريال مدريد، تبدو نهاية سانتياجو سولاري المدرب الأرجنتيني لريال مدريد أقرب مما كان متوقعا، والمفاجأة هي احتمالية عودة زيدان للفريق بعد موسم بات أقرب للخروج خالي الوفاض من البطولات.

الصحفي خوسيه لويس سانشيز قال في برنامج "إل شرينجيتو" إن إقناع زيدان هو الأولوية القصوى في ريال مدريد بالوقت الحالي.

وأضاف أن بوتراجينيو تواصل بشكل مباشر مع زيدان لإقناعه مشروع الموسم المقبل، ولكن مقربين من زيدان يرون أنه لن يقبل إلا إذا تم إحداث تغيير جذري في غرف الملابس أولا.

ليس ذلك فقط، قرار العائلة أيضا مهم بشكل كبير في تحديد الاتجاهات خاصة أن مشروع ريال مدريد يصطدم برغبة يوفنتوس في تولي الفرنسي للمهمة خلفا لماسيمو أليجري.

"رغم كل شيء، زيدان هو الهدف الأكبر".. هكذا أكد تقرير برنامج "إل شرينجيتو".

ماذا يحدث بين جدران ريال مدريد؟

حسب برنامج "إل شرينجيتو" الرياضي الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تواصل مع زين دين زيدان مدرب الفريق السابق من أجل عودته لتدريب الفريق مرة أخرى.

البداية كانت من صحيفة "ماركا" والتي كشفت عن اجتماع يجرى بين سولاري وفلورنتينو بيريز رئيس النادي فجر يوم الأربعاء.

وحسب الصحيفة، فإن فلورنتينو بيريز تحدث مع اللاعبين لفترة طويلة عقب مباراة أياكس أمس، ثم دار بين بيريز وسولاري اجتماع طويل للحديث عن الهزيمة.

الصحيفة ترى أن رحيل سولاري ربما يتأجل لنهاية الموسم بسبب قلة خبرة راؤول جونزاليس وشابي ألونسو أبرز المرشحين لخلافته.

من جهة أخرى، خرج جوسيب بيدريرول مقدم برنامج "إل شرينجيتو"، وكشف في خبر حصري له بأن سولاري قد لا يكون مدربا لريال مدريد أمام بلد الوليد في المباراة المقبلة.

وحسب البرنامج الرياضي، فإن فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان للعودة لتدريب ريال مدريد مع منحه صلاحيات كاملة لبناء فريق جديد قوي، لكن الفرنسي لا يريد التعجل في اتخاذ قراره وطلب منحه فرصة حتى نهاية الموسم الجاري.

كان ريال مدريد قد خرج من دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء بعد خسارة مدوية أمام أياكس أمستردام بأربعة أهداف مقابل هدف في مدريد.

وجاء الخروج الأوروبي بعد ساعات قليلة من الخسارة أمام برشلونة في الدوري، وتوديع كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة أيضا.

يذكر أن ريال مدريد بدأ الموسم الجاري مع جولين لوبيتيجي كمدرب للفريق، قبل أن يرحل الإسباني ويأتي سانتياجو سولاري لخلافته بشكل مؤقت.

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