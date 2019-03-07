"روبن لن يلحق بمواجهة ليفربول.. وكومان اقترب من العودة"

الإصابات المتواصلة لم تكن شيئا جديدا أبدا على أريين روبن، ولكن آمال لحاقه بمواجهة ليفربول كانت قريبة قبل أن تتلاشى مجددا.

الهولندي المخضرم لن يلحق لمواجهة ليفربول بعد تعرضه لإصابة جديدة بحسب ما كشف مدربه نيكو كوفاتش.

صحيفة بيلد الألماني كانت قد كشفت أن آلام الأسنان كانت سببا رئيسا في تكرار إصابات الجناح الطائر، وبعد علاجها تحسنت حالة اللاعب وبات قريبا من العودة (طالع التفاصيل).

ولكن كوفاتش كشف عن تعرض روبن لإصابة جديدة قائلا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فولفسبورج يوم السبت: "أريين تعرض لإصابة في عضلة السمانة خلال تدريبات يوم الثلاثاء، لن يكون جاهزا بمواجهة فولفسبورج".

وأوضح "لسوء الحظ لقد تعرض للإصابة مجددا وبالتأكيد لن يلحق بمواجهتي فولفسبورج وليفربول".

وأضاف "(كينجسلي) كومان بات قريبا من العودة أمام ليفربول، ومن المتوقع عودة كورينتن توليسو مع نهاية الشهر الجاري".

وعن قرار مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف باستبعاد الثلاثي توماس مولر وماتس هوميلس وجيروم بواتينج من حساباته، أشار كوفاتش "لا أود التعليق على ذلك لأنه قرار لوف، ولكن الثلاثي يشعر بالإحباط لأن القرار نهائي وهم ليسوا متقدمين في العمر".

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وبشأن أداء مولر "هو يملك إمكانيات كبيرة ولا يمكن التشكيك بها، فقط أتوقع منه بعض المساهمة الدفاعية بجانب باقي الأجنحة أيضا، وهو ما فعله بشكل مثالي أمام بروسيا مونشنجلادباخ، كما يصنع المساحات ويضع ليفاندوفسكي تحت الأضواء".

وعن إقصاء أياكس المفاجئ لريال مدريد، علق "علي أن ابتسم قليلا لأنني عندما قلت أنهم فريق عظيم حينما واجهته في دور المجموعات سخر البعض من ذلك".

بايرن تعادل مع ليفربول سلبيا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، وتقام مباراة الإياب بينهما يوم 13 من الشهر الجاري.

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