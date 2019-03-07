تقرير أرجنتيني: ميسي لن يواجه المغرب ويشارك أمام فنزويلا

الخميس، 07 مارس 2019 - 12:39

كتب : FilGoal

ميسي

يكتفي ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين باللعب مع بلاده في مباراة ودية واحدة فقط وعدم المشاركة أمام المغرب.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين في معسكر مارس المقبل، الأولى أمام فنزويلا يوم 22 مارس بمدريد والأخرى أمام المغرب يوم 26 من الشهر ذاته.

وكشف تقرير موقع TyC الأرجنتيني عن عودة ميسي من مدريد إلى برشلونة بعد المشاركة مع منتخب بلاده أمام فنزويلا.

أخبار متعلقة

تقرير أرجنتيني: رامون دياز مطلوب في نادي ليبرتاد الباراجواياني ناجي: جنش طالبني بالدعاء له في العمرة.. ونيجيريا ليست أقل من الأرجنتين صحف الأرجنتين تحذر ميسي ورفاقه: احترسوا من قطر.. وتذكروا المعز جيدا كوبا أمريكا - قطر في مجموعة قوية مع الأرجنتين..والبرازيل في أخرى متوازنة

وأشار التقرير إلى أن قائمة التانجو والمقرر أن يعلن عنها ليونيل سكالوني المدير الفني اليوم الخميس ستتضمن اسم ميسي بعد غياب ولكنه لن يلعب المباراتين.

وكانت أخر مشاركة لميسي مع المنتخب الأرجنتيني في ثمن نهائي كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق أن يلعب ميسي أمام فنزويلا بملعب ميتروبوليتان واندا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعدها يعود ميسي إلى برشلونة من جديد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأرجنتين أمام المغرب بمدينة طنجة.

ليونيل ميسي الأرجنتين برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

وزير الرياضة لـ في الجول: لا مخاوف بشأن أرضية استاد القاهرة.. سيكون جاهزا قبل كأس الأمم ساعة | إفريقيا
حكم نهائي الأبطال 2016: ركلة يونايتد احتسبت بسبب ويفا.. لا يحدث ذلك في إنجلترا ساعة | أوروبا
تقرير أرجنتيني: ميسي لن يواجه المغرب ويشارك أمام فنزويلا 2 ساعة | أمريكا
الأهلي يتواصل مع فيتا كلوب لخوض المران بملعب الشهداء.. وعبد الحفيظ يشدد على صعوبة المباراة 2 ساعة | إفريقيا
كرة يد - الأهلي وسموحة يمثلان مصر ببطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس.. ومنافسة تونسية 2 ساعة | رياضات أخرى
تقرير: مجموعة عربية تقترب من الاستثمار في ميلان 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع البدري لخلافة جروس 2 الأهلي: حملة ضد الشحات ورمضان صبحي؟ الجماهير لا تقبل الأعذار 3 عامر حسين يرد على عبد الحفيظ: وضع الأهلي مختلف عن الزمالك.. وهذا شرط قبول طلب التأجيل 4 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي

قد ينال إعجابك