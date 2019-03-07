تقرير أرجنتيني: ميسي لن يواجه المغرب ويشارك أمام فنزويلا

يكتفي ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين باللعب مع بلاده في مباراة ودية واحدة فقط وعدم المشاركة أمام المغرب.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة الأرجنتين

ويلعب منتخب الأرجنتين مباراتين وديتين في معسكر مارس المقبل، الأولى أمام فنزويلا يوم 22 مارس بمدريد والأخرى أمام المغرب يوم 26 من الشهر ذاته.

وكشف تقرير موقع TyC الأرجنتيني عن عودة ميسي من مدريد إلى برشلونة بعد المشاركة مع منتخب بلاده أمام فنزويلا.

وأشار التقرير إلى أن قائمة التانجو والمقرر أن يعلن عنها ليونيل سكالوني المدير الفني اليوم الخميس ستتضمن اسم ميسي بعد غياب ولكنه لن يلعب المباراتين.

وكانت أخر مشاركة لميسي مع المنتخب الأرجنتيني في ثمن نهائي كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وأوضح التقرير أنه تم الاتفاق أن يلعب ميسي أمام فنزويلا بملعب ميتروبوليتان واندا بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعدها يعود ميسي إلى برشلونة من جديد.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأرجنتين أمام المغرب بمدينة طنجة.