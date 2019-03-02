ألم الأسنان هو السبب؟ "معجزة هيرتا" قد تعيد روبن إلى بايرن ميونيخ

3 أشهر من عدم اللعب ضمن مسيرة مليئة بالإصابات، هل يكون ألم الأسنان السبب؟

أريين روبن النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

بحسب بيلد، فإن تسوس أسنان آريين روبن هو سبب إصابات قدمه المتعددة. روبن أزال السنتين المصابتين الأربعاء الماضي، بجانب إزالة عائق يمنع الدم من التدفق لجسده، والذي قد يكون مرتبطا بألم الأسنان.

النصيحة جائت من توماس سينفالد طبيب هيرتا برلين والذي سبق له العمل مع مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش في فرانكفورت، وتبدو الآن الأمور أفضل بالنسبة لروبن الذي قد يعود للملاعب في وقت بسيط.

ولم تحسم بيلد أمر عودة روبن، ولكنها قالت إنه قد يلحق بجزء من موسمه الأخير رفقة البافاري.

ولعب روبن 305 مباراة مع بايرن سجل فيهم 143 هدفا.

اقرأ أيضا:

اسكواش – رغم خروج حاملي اللقب.. المصريون يكتسحون بطولة العالم

نجل ومساعد رامون دياز يُفجر "مفاجأة للجميع" بخصوص عودة والده لتدريب ريفر بليت

تريزيجيه: لن أقبل الدكة ولو لحساب أفضل لاعب بالعالم.. وسأترك قاسم باشا

خبر في الجول – اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك لرفع الإيقاف عن كهربا

هل يصبح الإسماعيلي رابع مصري يفوز في الجزائر؟

بقرار من جروس.. محمد إبراهيم وعنتر يشاركان مع ناشئي الزمالك