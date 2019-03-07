حكم نهائي الأبطال 2016: ركلة يونايتد احتسبت بسبب ويفا.. لا يحدث ذلك في إنجلترا

لو كان مارك كلاتينبرج الإنجليزي حكما في ملعب بارك دي برينس يوم الأربعاء لم يكن ليحتسب ركلة جزاء لمانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان لكنه فسر لماذا قرر دامير سكومينا منح الضيوف بارقة أمل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات حكم نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016 التي قال فيها:"لنكن واضحين، سكومينا (حكم المباراة) طبق قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أتفهم انزعاج سان جيرمان. بالنسبة لي، ليست ركلة جزاء، المدافع لم يتعمد لمس الكرة".

وواصل كلاتينبرج الذي أدار أيضا نهائي يورو 2016 "لم تكن هذه الركلة لتحتسب أبدا في الدوري الإنجليزي، لكن يختلف الأمر في دوري الأبطال نظرا لتعليمات ويفا إلى الحكام والتي حدثت بعد موقف مشابه في مباراة شالكه ومانشستر سيتي الشهر الماضي. يريدون من الحكام احتساب ركلات جزاء إذا لمست الكرة اليد وهي منفصلة عن الجسم أو في وضعية غير طبيعية".

وأتم "لذلك كان الحكم ملتزما. رغم أنه شاهد الواقعة بالتصوير البطيء دائما لمس الكرة لليد يكون مثيرا للجدل. لو أعدت مشاهدة الواقعة بسرعة عادية لن تعاقب المدافع لأنه استدار وحاول سحب ذراعه".

كانت النتيجة في ملعب بارك دي برينس تشير إلى تقدم مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 والتي تصب في صالح سان جيرمان الذي تفوق في لقاء الذهاب بهدفين دون رد في ملعب أولد ترافورد في ذهاب الدور ثمن النهائي.

لكن الكرة لمست يد المدافع بريسنل كيمبيمبي ليستعين الحكم بالفيديو ثم يحتسب ركلة جزاء متأخرة اقتنص بها يونايتد التأهل في قلب باريس.























































































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