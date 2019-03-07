حارس إنجلترا: قلت لنفسي لن أدع صلاح يسجل في مرماي

الخميس، 07 مارس 2019 - 10:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - إيفرتون - مايكل كين

كشف جوردان بيكفورد حارس إيفرتون إصراره الشديد على الحفاظ على نظافة شباكه في دربي ميرسيسايد والذي تعرض خلاله لأقوى اختبار حين واجه محمد صلاح نجم ليفربول مرتين في مباراة انتهت بدون أهداف يوم الأحد.

وقال بيكفورد حارس إنجلترا خلال حديثه مع قناة ناديه عن تصديه لفرصتين كبيرتين أمام نجم الفراعنة:"كنت أفكر، وقلت لنفسي لن تسجل في مرماي".

وواصل بيكفورد الذي حرم ليفربول من فوز كاد يحافظ للأخير على تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز "كنت أقول لنفسي، فلتكن في المركز الصحيح، تحرك للمكان المناسب واجعل نفسك كبيرا. كان تصديا كبيرا، واحد ضد واحد، أعتقد أني خرجت في الوقت الأمثل ولم يكن الأمر توقعا أو تخمينا".

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أهدر صلاح فرصتين في ملعب جوديسون بارك ليحظى ليفربول بنقطة من الدربي ويتراجع لوصافة الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

ويستضيف سيتي فريق واتفورد يوم السبت بينما يلعب ليفربول أمام ضيفه بيرنلي يوم الأحد في الجولة 30 من عمر المنافسة المشتعلة.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول

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