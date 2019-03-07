لعنة بوفون وشيء يحدث لأول مرة في أبرز أرقام الانتصار التاريخي ليونايتد على سان جيرمان

فاز مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ليتأهل إلى ربع النهائي رغم الهزيمة ذهابا في ملعبه بهدفين دون رد وكتب بسبب ذلك الانتصار أرقام تاريخية.

ويستعرض FilGoal.com أبرز أرقام الانتصار التاريخي للشياطين الحُمر.

** أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يتأهل بعد خسارته ذهابا على ملعبه بفارق هدفين أو أكثر في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

** أصبح باريس سان جيرمان أول فريق يودع دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابا بنتيجة 2-0 خارج ملعبه في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

*** لم يستقبل سان جيرمان هدفين في أول 30 دقيقة في دوري أبطال أوروبا منذ مباراة بايرن ميونخ موسم 1998-1999.

** مانشستر يونايتد هو أول فريق إنجليزي يفوز على سان جيرمان في ملعبه بعد تشيلسي في عام 2004 الذي فاز وقتها بثلاثية دون رد، وخلال تلك الفترة لم يخسر الفريق الفرنسي من الإنجليز في ست مباريات.

** لثاني مرة على التوالي يودع جيانلويجي بوفون حارس مرمى سان جيرمان البطولة بسبب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعدما حدث الأمر ذاته مع يوفنتوس ضد ريال مدريد الموسم الماضي.

*** أصبح كيليان مبابي رابع أصغر لاعب يشارك في 25 مباراة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

** لثاني مرة على التوالي يخسر باريس سان جيرمان مباراة في دور الـ16 على ملعبه، الفريق الفرنسي ظل 14 مباراة دون خسارة على أرضه في دور دور ال16.

** لم يفز مانشستر يونايتد بفارق هدفين في مباراة في دور إقصائي خارج ملعبه منذ فوزه على شالكة بهدفين دون رد موسم 2010-2011.

** باريس سان جيرمان هو أول فريق يودع دوري أبطال أوروبا بعد تقدمه ذهابا على أرضه بفارق 3 أهداف أو أكثر أو فوزه بهدفين دون رد خارج ملعبه.

** أصبح أولي جونار سولشاير رابع مدرب يقود مانشستر يونايتد لربع النهائي، بعد مات باسبي وأليكس فيرجسون وديفيد مويس.

*عادل مانشستر يونايتد رقمه التاريخي بالتسجيل في 21 مباراة متتالية خارج أرضه، وهو الرقم المسجل باسم المدرب مات بازبي ما بين نوفمبر 1956 وحتى سبتمبر 1957.

** سجل خوان ببرنات 3 أهداف خلال 8 مباريات مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين فقط في نفس المسابقة خلال 4 مواسم مع بايرن ميونخ.

** سجل روميلو لوكاكو أسرع هدف لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا منذ هدف واين روني الذي سجله في مرمى بايرن ميونخ بعد 63 ثانية في موسم 2009-2010. هدف لوكاكو هز شباك سان جيرمان بعد 111 ثانية.

** أصبح ماسون جرينوود أصغر لاعب يلعب لمانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و5 أشهر و5 أيام.

** لأول مرة يسدد ماركوس راشفورد ضربة جزاء لمانشستر يونايتد في مباراة إقصائية.

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