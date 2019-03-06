مولر يرد على قرار لوف بإنهاء مسيرته مع ألمانيا: ما حدث لا يمت للتقدير بصلة

رد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ على مدرب ألمانيا يواكيم لوف باستبعاده بشكل دائم من تمثيل المانشافت رفقة ماتس هوميلس وجيروم بواتنج.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ ألمانيا

ونشر مولر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "لقد شعرت بالحيرة من قرار مدرب المنتخب ولكن كلما فكرت في الطريقة التي حدث بها الأمر أشعر بالغضب".

وواصل "لا يزال بإمكاني أنا وبواتنج وهوميلس اللعب في أعلى مستويات كرة القدم، لقد كنا مع منتخب ألمانيا لفترة طويلة وكانت ناجحة".

وتابع اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 "بعد ذلك بفترة قليلة من إخبارنا بالقرار تم تسليم البيانات المعدة مسبقا من المدرب ورئيس الاتحاد إلى الصحافة ولا يوجد أي وصف لذلك ولا لذلك بالتقدير".

وأضاف "الآن هذه رسالتي للمشجعين لقد كنت فخورا دائما بارتداء قميص منتخب ألمانيا وكنت أقدم كل ما لدي وأريد أن أشكر الجميع على دعمهم الرائع لقد كانت مغامرة رائعة مع خوضي لـ100 مباراة دولية وخوض تجارب كثيرة".

وأتم مولر "لأولئك الذين يعرفونني يعرفون إنني مقاتل وسوف أتطلع إلى المستقبل مع بايرن حيث نقاتل للفوز بثلاث بطولات وأود أن أقول في النهاية إن اللعب لم تنته بعد".

اقرأ أيضا:

كاميرا في الجول – جماهير ريال مدريد تختار من ينضم إلى الفريق.. صلاح ضمن الاختيارات

مران الزمالك - جلسة من جروس ورئيس النادي لتحفيز اللاعبين.. وانتظام محمود علاء

تقرير: سولاري قد يرحل عن ريال مدريد خلال ساعات.. وبيريز تواصل مع زيدان من أجل العودة

أمير توفيق يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم أشانتي

ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس جونيور بتمزق في أربطة المفصل "يغيب لشهرين"