قائمة نيجيريا لمواجهة مصر – غياب أجايي وإهيناتشو.. وتواجد كالو رغم اختطاف والدته

أعلن جرينوت رور المدير الفني لمنتخب نيجيريا، قائمة مكونة من 23 لاعبا، استعدادا لمواجهة مصر وديًا في التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.

القائمة شهدت استبعاد جونيور أجايي مهاجم الأهلي، وهو الذي خاض مباراة دولية واحدة مع نيجيريا في مارس من العام الماضي.

بينما ضمت القائمة أليكس إيوبي لاعب أرسنال، وأحمد موسى لاعب النصر السعودي، وويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي.

المدرب الألماني تغاضى عن استدعاء الشاب صامويل تشوكويزي جناح فياريال، ورافاييل دوامينا مهاجم ليفانتي.

كما ابتعد كليتشي إهيناتشو لاعب ليستر سيتي، فيما حضر صامويل كالو جناح بوردو رغم اختطاف والدته من مجهولين. (طالع التفاصيل)

نيجيريا تستقبل سيشل يوم 22 مارس في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

قبل أن تستقبل مصر يوم 26 مارس في مباراة ودية.

قائمة نيجيريا:

حراسة المرمى: إكيتشوكو إزنوا (إنيمبا) – أندييل أكمبي (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي) – فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي)

الدفاع: ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيف أوميرو (ليجانيس الإسباني) – أولا أينا (تورينو الإيطالي) – تشيدوزي أوازيم (تشايكور ريزا سبور التركي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني) – فالنتين أوزورنوافور (إنيمبا)

الوسط: جون أوجو (هابويل الإسرائيلي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – سيمي أجايي (روثيرهام الإنجليزي)

الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – أوديون إيجالو (شانغهاي شينهوا الصيني) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – بول أونواتشو (ميتلاند الدنماركي) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – صامويل كالو (بوردو)

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